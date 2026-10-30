30 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó los aumentos de luz y gas: cuánto se pagará a partir de noviembre

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir a partir del 1° de noviembre. Se mantienen los subsidios para los usuarios residenciales.

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Cuánto se abonará a partir de noviembre.

Cuánto se abonará a partir de noviembre.

Noviembre llegará con un nuevo esquema de incrementos en las tarifas de luz y de gas, lo que impactará en los presupuestos de hogares, comercios e industrias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, en el caso de las naftas y el gasoil, el Poder Ejecutivo resolvió postergar nuevamente el ajuste del impuesto para amortiguar la presión inflacionaria.

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Luz: Edenor y Edesur aplican incrementos en el costo de distribución

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) oficializó mediante las resoluciones 886/2026 y 887/2026 del Boletín Oficial los nuevos valores que regirán a partir del 1° de noviembre para Edenor y Edesur. La actualización se enfoca en el Costo Propio de Distribución (CPD), el cual reflejará una suba del 3,18% para Edenor y del 2,94% para Edesur.

El ajuste responde a la fórmula mensual de actualización que cruza el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de septiembre (3,16%) con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes (1,93%).

Los aumentos de luz y gas regir&aacute;n a partir de noviembre.

Los aumentos de luz y gas regirán a partir de noviembre.

Los usuarios residenciales que mantengan asistencia estatal tendrán una bonificación sobre los primeros 200 kWh mensuales consumidos. Todo excedente por encima de ese bloque se facturará a tarifa plena.

En la misma línea, la Secretaría de Energía estableció además una bonificación adicional del 25% para este segmento durante el mes de noviembre.

Gas: subas de hasta 3,65% en el Conurbano y bonificaciones para sectores vulnerables

Las empresas Metrogas y Naturgy BAN también pondrán en marcha sus nuevos cuadros tarifarios a partir del primer día del mes de noviembre. Para los clientes de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires el ajuste será del 2,95%, mientras que para los usuarios del Conurbano bonaerense alcanzará el 3,65%. En tanto, las facturas de Naturgy aumentarán un 2,96%.

A través de la Resolución N° 304/2026, Energía dispuso un esquema de compensaciones para los hogares del régimen SEF, clubes de barrio y entidades de bien público.

Sobre el Precio Anual Uniforme (PAU), los beneficiarios recibirán una bonificación general del 50% a la que se sumará una rebaja extraordinaria del 24,25%, alcanzando un descuento total del 74,25%. No obstante, el beneficio no aplica sobre los cargos de distribución, transporte e impuestos, que se cobrarán sin reducciones.

Combustibles: el Gobierno congeló los impuestos hasta diciembre

En el sector de los combustibles, el Poder Ejecutivo oficializó el Decreto N° 1305/2026, mediante el cual se postergó hasta el 1° de diciembre la actualización pendiente del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. La medida busca contener la inflación y sostener la actividad económica, aplazando los ajustes remanentes acumulados desde 2024.

Pese a que el componente impositivo se aplica de manera diferida, la norma no congela los precios finales en el surtidor, los cuales continúan sujetos a las decisiones comerciales de las petroleras en función de la cotización del petróleo crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos.

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