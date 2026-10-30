Jornada financiera en rojo: el riesgo país roza los 800 puntos y caen acciones y bonos El índice medido por JP Morgan cierra la semana con un incremento del 6,6% y supera con fuerza el umbral de 700 que preocupaba al Gobierno, tras la advertencia del FMI. Por su parte, los activos argentinos en Wall Street no logran sostener el rebote del jueves. Por Agregar C5N en









Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. Pexels

El riesgo país cierra este viernes una semana al alza y se ubica en los 790 puntos básicos. Por su parte, las acciones y bonos argentinos en Wall Street caen con fuerza y no logran extender el rebote financiero de la jornada previa. El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había aconsejado al Gobierno que reduzca el índice medido por JP Morgan de cara al 2027.

Por su parte, los ADRs operan con fuertes caídas arrastrados a la baja del Nasdaq y los números negativos de Amazon e Intel. Así, los principales descensos en Wall Street son en Transportadora de Gas del Sur (-6,2%), Edenor (-3,6%), y Central Puerto (-3%).

Sigue subiendo el riesgo país



El análisis de @colocostantino sobre la caída de bonos y acciones, mientras el riesgo país llega a 762 puntos.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/tAEeAkkl96 — C5N (@C5N) October 30, 2026 En el plano local, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede 1,7% y se ubica en los 92.909 puntos y bonos en dólares de Argentina ceden 0,5% en promedio.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.539. Dólar Tarjeta / Turista hoy El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028. Dólares financieros hoy El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.644,81, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.560,77.