30 de octubre de 2026 Inicio
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Jornada financiera en rojo: el riesgo país roza los 800 puntos y caen acciones y bonos

El índice medido por JP Morgan cierra la semana con un incremento del 6,6% y supera con fuerza el umbral de 700 que preocupaba al Gobierno, tras la advertencia del FMI. Por su parte, los activos argentinos en Wall Street no logran sostener el rebote del jueves.

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Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

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El riesgo país cierra este viernes una semana al alza y se ubica en los 790 puntos básicos. Por su parte, las acciones y bonos argentinos en Wall Street caen con fuerza y no logran extender el rebote financiero de la jornada previa. El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había aconsejado al Gobierno que reduzca el índice medido por JP Morgan de cara al 2027.

El riesgo país sigue arriba de los 700 puntos. 
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Por su parte, los ADRs operan con fuertes caídas arrastrados a la baja del Nasdaq y los números negativos de Amazon e Intel. Así, los principales descensos en Wall Street son en Transportadora de Gas del Sur (-6,2%), Edenor (-3,6%), y Central Puerto (-3%).

En el plano local, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede 1,7% y se ubica en los 92.909 puntos y bonos en dólares de Argentina ceden 0,5% en promedio.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.539.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.644,81, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.560,77.

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