30 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei recibirá a León XIV al pie del avión: evalúan transmitir la visita por cadena nacional

Lo afirmó el secretario de Culto, Agustín Caulo, previo a señalar que desde el Gobierno "esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos". El sumo pontífice arribará a Aeroparque durante la tarde del domingo 8 de noviembre.

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Javier Milei junto a León XIV en su visita al Vaticano. 

Javier Milei junto a León XIV en su visita al Vaticano. 

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión. Lo afirmó este viernes el secretario de Culto, Agustín Caulo, previo a señalar que desde el Gobierno "esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos". Al mismo tiempo, adelantó que se evalúa transmitir la visita por cadena nacional.

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“Es es lindo pensar ya que en 9 días aterriza el Papa. Puedo confirmar que el Presidente lo va a recibir al pie del avión. Un momento que me imagino que va a ser muy importante y muy lindo", explicó el funcionario en una entrevista por Radio Mitre. El sumo pontífice arribará a Aeroparque en la tarde del domingo 8 de noviembre, proveniente de Uruguay, donde comenzará su primera gira sudamericana.

En este sentido, Caulo adelantó que "la intención del gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos, así que también se está evaluando que quizás haya momentos determinados en donde se pueda transmitir por cadena nacional algunas instancias o momentos especiales en donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en las en alguna actividad y entonces eso lo podamos ver y disfrutar todos los argentinos".

La agenda del papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

  • 16.30 hs: Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.
  • 17 hs: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.
  • 17.20 hs: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
  • 17.50 hs: Visita al presidente de la República, en la Casa Rosada.
  • 18.30 hs: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

  • 9.15 hs: Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
  • 11.30 hs: Santa Misa en el Monumento de los Españoles.
  • 16.10 hs: Encuentro con el mundo del trabajo, en la Universidad Católica Argentina.
  • 17.30 hs: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín.
  • 18.45 hs: Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
  • 19.45 hs: Cena con los obispos, en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre

  • 7.30 hs. Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.
  • 9 hs. Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en Córdoba.
  • 10 hs. Santa Misa en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones).
  • 15.15 hs. Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas, en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.
  • 16.55 hs. Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
  • 18.10 hs. Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery.
  • 20.15 hs. Encuentro con los jóvenes, en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

  • 8 hs. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
  • 10 hs. Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
  • 13.30 hs. Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Avanzan los preparativos en CABA para la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a Argentina ocurrirá el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron con los preparativos. Sobre Avenida del Libertador ocurren los primeros cortes de calle para organizar la estructura desde donde hablará y donde se presentarán artistas.

La visita obligó a las autoridades porteñas a ordenar un esquema de cortes de calles, desvíos y operativos de seguridad. Esto se extenderá por las próximas tres semanas.

Desde la madrugada del sábado 24 de octubre, y hasta la noche del 3 de noviembre, se producirán cortes parciales en Avenida del Libertador desde Av. Colombia hasta Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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