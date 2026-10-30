"Cierren el pico": un participante reaccionó feo ante la corrección del jurado de MasterChef

Un integrante del reality protagonizó un tenso cruce con los chefs por una preparación especial. Sorpresa ante su contundente respuesta.

Hernán Coronel , cantante de Mala Fama , protagonizó un incómodo cruce con el jurado Damián Betular durante la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) . El músico recibió varias observaciones sobre su plato y sorprendió con una respuesta que mezcló fastidio e ironía.

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Todo comenzó cuando Betular se acercó a su estación para conocer qué estaba preparando. “Pastel de papa, mi amor ”, respondió Hernán, quien explicó que también elaboraba una guarnición de brócoli y puerro porque le habían advertido que el plato principal podía resultar insuficiente.

El jurado detectó un problema en la cocción y fue contundente: “Esto no me gusta. Porque se te pasó un poco el brócoli” . Luego le recomendó abandonar esa guarnición y preparar una salsa criolla para acompañar el pastel de papa.

La tensión aumentó cuando el exarquero de fútbol Pablo Migliore confundió a Betular con Germán Martitegui . “Apréndanse los nombres primero” , reclamó el pastelero. En ese momento, Hernán de Mala Fama lanzó la frase que descolocó a todos: “Sí, sí, sí, o cierren el pico si no” .

Pese al comentario, Betular continuó aconsejándolo para mejorar su preparación. El músico, sin embargo, volvió a mostrar su particular humor al cuestionar la sugerencia gastronómica: “La salsa criolla es para el choripán” , expresó, cerrando uno de los momentos más llamativos de la noche.

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

Una nueva filtración sacudió a MasterChef Celebrity después de la eliminación de Alejandro Lerner. El periodista Fede Flowers, integrante de LAM, reveló que Diego Ramos sería el próximo participante en abandonar el reality de Telefe, conducido por Wanda Nara.

“Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días. Ya le dijeron ‘chau, chau, adiós’”, aseguró Flowers, al anticipar una salida que todavía no fue emitida por televisión.

El periodista también describió las dificultades que habría atravesado el concursante: “Él ya venía titubeando con los platos, con la comida”. Además, recordó que el actor había recibido reiteradamente el delantal negro, una señal de riesgo dentro de la competencia gastronómica.

Diego Ramos en Masterchef. Telefe

Finalmente, Flowers reveló la identidad del supuesto eliminado: “Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán”. Y remató: “Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de MasterChef… ¡el señor Diego Ramos!”.

Por ahora, Telefe no confirmó oficialmente la eliminación de Diego Ramos. Según la información divulgada este viernes, el actor integra el grupo de participantes que deberá disputar la instancia de última chance, junto con Hernán de Mala Fama, entre otros famosos, antes de la quinta gala de eliminación.