28 de octubre de 2026 Inicio
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Flávio Bolsonaro cambió su comunicado: dejó de proclamarse "verdadero presidente electo" y se definió como "líder de Brasil"

Tras su polémica salida del país y su paso por Argentina, el excandidato llegó a Estados Unidos y publicó un mensaje en el que desconocía la victoria de Lula y se proclamaba ganador de las elecciones. Sin embargo, poco después rectificó la redacción y bajó de forma relevante el tono de su reclamo.

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Flávio Bolsonaro emitió un comunicado que después modificó. 

Flávio Bolsonaro emitió un comunicado que después modificó. 

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Tras perder el balotaje del 25 de octubre ante Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos válidos, Flávio Bolsonaro publicó este miércoles desde Estados Unidos una carta en la que se autoproclamó "presidente electo", luego de salir de Brasil vía Argentina con su familia, pero minutos después rectificó y se definió como "líder de Brasil".

Flavio Bolsonaro, excandidato a la presidencia de Brasil.
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En la primera versión, el senador desconoció la victoria de Lula y se adjudicó el triunfo, además de denunciar que los comicios habían sido robados por una supuesta organización criminal, sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones, antes de borrar el comunicado de su cuenta oficial de X y publicar otra versión.

El cambio fue puntual: en el nuevo texto, Bolsonaro sustituyó la frase "soy el presidente electo" por una formulación que lo presenta como "líder de Brasil". El resto de la carta mantuvo las críticas al sistema político y judicial brasileño, al que responsabilizó por una persecución contra él y su entorno.

El comunicado original de Flávio Bolsonaro y la rectificación.

El comunicado original de Flávio Bolsonaro y la rectificación.

El viaje al exterior se produjo tras la derrota electoral y en medio de investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, mientras el juez Alexandre de Moraes había ordenado el lunes 26 de octubre que el senador entregara sus pasaportes y le había prohibido salir de Brasil.

Desde Estados Unidos, Flávio intentó presentar su salida como una decisión necesaria para ejercer la conducción opositora y no como una fuga. En el manifiesto, también agradeció al presidente Javier Milei y a Donald Trump por el respaldo, y prometió representar a los brasileños que, según él, no pueden expresarse libremente.

Por dónde salió Flávio Bolsonaro de Brasil y su paso por Argentina

El recorrido de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos quedó bajo la lupa después de que el periodista Nicolás Munafó mostrara, en un informe de C5N desde la Triple Frontera, que no había efectivos en el último puesto de control brasileño antes del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguazu con Puerto Iguazú.

Aunque el lugar contaba con cabinas e infraestructura para los operativos, los vehículos podían salir de Brasil sin que les solicitaran documentos. Munafó también atravesó a pie el sector aduanero sin que ningún agente le pidiera identificación ni le impidiera el paso hacia el lado argentino, según mostró el informe.

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