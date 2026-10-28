Flávio Bolsonaro cambió su comunicado: dejó de proclamarse "verdadero presidente electo" y se definió como "líder de Brasil" Tras su polémica salida del país y su paso por Argentina, el excandidato llegó a Estados Unidos y publicó un mensaje en el que desconocía la victoria de Lula y se proclamaba ganador de las elecciones. Sin embargo, poco después rectificó la redacción y bajó de forma relevante el tono de su reclamo. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro emitió un comunicado que después modificó. Web

Tras perder el balotaje del 25 de octubre ante Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos válidos, Flávio Bolsonaro publicó este miércoles desde Estados Unidos una carta en la que se autoproclamó "presidente electo", luego de salir de Brasil vía Argentina con su familia, pero minutos después rectificó y se definió como "líder de Brasil".

En la primera versión, el senador desconoció la victoria de Lula y se adjudicó el triunfo, además de denunciar que los comicios habían sido robados por una supuesta organización criminal, sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones, antes de borrar el comunicado de su cuenta oficial de X y publicar otra versión.

El cambio fue puntual: en el nuevo texto, Bolsonaro sustituyó la frase "soy el presidente electo" por una formulación que lo presenta como "líder de Brasil". El resto de la carta mantuvo las críticas al sistema político y judicial brasileño, al que responsabilizó por una persecución contra él y su entorno.

El comunicado original de Flávio Bolsonaro y la rectificación. X: @FlavioBolsonaro El viaje al exterior se produjo tras la derrota electoral y en medio de investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, mientras el juez Alexandre de Moraes había ordenado el lunes 26 de octubre que el senador entregara sus pasaportes y le había prohibido salir de Brasil.

Desde Estados Unidos, Flávio intentó presentar su salida como una decisión necesaria para ejercer la conducción opositora y no como una fuga. En el manifiesto, también agradeció al presidente Javier Milei y a Donald Trump por el respaldo, y prometió representar a los brasileños que, según él, no pueden expresarse libremente.