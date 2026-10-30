Dieron detalles de cómo será la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Cómo un show"

La pareja prepara una celebración de película, con una gran puesta en escena, invitados VIP y una ambientación sorprendente.

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul preparan su casamiento para el 19 de diciembre de 2026 , en Exaltación de la Cruz , Provincia de Buenos Aires. La celebración tendrá una temática cinematográfica y una puesta en escena diseñada por la propia cantante, según reveló la periodista Yanina Latorre .

Durante su programa radial, la conductora dio detalles de la organización: “Ella lo escribió como si fuera un show” . Además, explicó que la artista se inspiró en tres películas relacionadas con su historia de amor con el futbolista.

“Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo” , aseguró Latorre en El Observador. Una de las películas marcará la estética principal, mientras que una heroína de ficción con la que Stoessel se identifica será la inspiración para su entrada. Los títulos elegidos todavía no trascendieron.

Este viernes, en Arriba Argentinos, también revelaron que la boda tendría 300 invitados VIP, un túnel temático de ingreso y restricciones para utilizar celulares, con el objetivo de evitar filtraciones de imágenes durante el festejo .

La periodista también destacó el protagonismo de la cantante en los preparativos: “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo” . Mientras ultiman los detalles de la fiesta, crecen las dudas sobre la asistencia de sus familiares debido al conflicto que atraviesa la familia Stoessel.

Tini Stoessel no le dirigiría más la palabra a su hermano

En medio de los preparativos de su boda con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel habría cortado completamente la comunicación con su hermano Francisco Stoessel. Así lo aseguró el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, al revelar nuevos detalles de la interna familiar.

“Lo que antes era tenso entre Tini y Francisco Stoessel ahora es nulo”, sostuvo Etchegoyen. El periodista explicó que inicialmente el enfrentamiento involucraba a la cantante y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, pero luego también habría afectado a su hermano.

“Con su hermano mantenía cierta relación, pero las cosas fueron cambiando”, detalló el comunicador. Según su información, las conversaciones esporádicas entre los hermanos habrían desaparecido, mientras que Francisco mantiene un vínculo cercano y cotidiano con sus padres.

Francisco y Tini Stoessel.

Sobre los motivos del distanciamiento, Etchegoyen reveló: “A Fran le dieron a entender que en esta guerra, en esta interna, debía estar en alguno de los dos bandos, y eligió el de sus padres”. También mencionó un supuesto malestar de Tini por determinados gastos de su hermano, en medio de una revisión de las finanzas familiares.

La situación también habría afectado el vínculo entre Francisco Stoessel y Rodrigo De Paul. En paralelo, en LAM señalaron que los padres y el hermano de la artista tendrían previsto viajar durante la fecha del casamiento, por lo que su presencia en la boda permanece en duda. Los protagonistas no confirmaron públicamente esta presunta ruptura.