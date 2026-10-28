Cómo reaccionó Brasil a la polémica salida de Flávio Bolsonaro y qué escenarios se abren para la derecha

El viaje del excandidato a Estados Unidos fue recibido con burlas y memes por los lulistas y con cautela por parte de los sectores conservadores. Qué pasará con la disputa por la conducción del bolsonarismo, qué espera la sociedad del nuevo mandato de Lula y qué impacto puede tener su victoria en América Latina.

La llegada de Flávio Bolsonaro a Miami este miércoles, luego de perder el balotaje presidencial frente a Lula da Silva y abandonar Brasil por la frontera con Argentina antes de viajar vía Ecuador, abrió un nuevo foco de debate político y social en el país, la región y el mundo. En particular, hubo diversas reacciones del pueblo brasileño a la maniobra del excandidato.

En diálogo con C5N, el periodista brasileño y licenciado en psicología Maren Souza, radicado en la ciudad de Avellaneda y de visita en San Pablo, describió una respuesta de humor entre los sectores que respaldaron la reelección de Lula. "Muchos memes en las redes sociales, con mucho humor", resumió quien, el sábado previo a la votación, estuvo presente en la movilización del actual mandatario en la avenida Paulista.

En su lectura, la noticia fue recibida por los simpatizantes de izquierda como un desenlace previsible. "Entre los de izquierda hay un sentimiento de que eso era obvio que iba a pasar", explicó. En cambio, señaló que no advirtió una reacción masiva entre los bolsonaristas y que algunos referentes del espacio comenzaron a tomar distancia de la decisión del excandidato.

Souza señaló que el respaldo a la salida de Flávio Bolsonaro no fue uniforme dentro de la ultraderecha brasileña. "Hay algunos que empezaron a decir que no van a apoyar a Flávio en este intento de escapar", explicó, y agregó que otros fueron cautelosos en la forma de presentar el episodio: "No dicen 'escapar' porque para ellos no está escapando, para ellos es un viaje".

Al analizar el significado político de la partida, el periodista consideró que el entorno del excandidato intentará instalar la idea de una persecución política, pero su propia interpretación apunta a otra dirección. "Realmente tiene mucho miedo a caer preso porque tiene muchas cosas turbias en su pasado", sostuvo, y anticipó cuál podría ser el argumento de sus defensores: "Creo que él va a intentar ir por el lado de 'hay una dictadura en Brasil, yo soy un exiliado político'", hipótesis que luego se confirmó en la carta abierta difundida en redes sociales .

La situación también abrió interrogantes sobre el futuro del clan Bolsonaro y su capacidad para conducir a la oposición. Souza describió un vacío de liderazgo entre sus cuatro figuras principales: Jair, Eduardo, Flávio y Carlos. Cada uno atraviesa una situación diferente: el expresidente cumple prisión domiciliaria en Brasil, Eduardo permanece en Estados Unidos con una orden de detención vigente en su país y Flávio acaba de llegar a Miami.

Carlos, Jair, Flávio y Eduardo Bolsonaro. Web

Para Souza, la maniobra del excandidato abre un nuevo escenario en la disputa por la conducción de la ultraderecha brasileña. "Hay ahora un vacío que se está abriendo en la ultraderecha para que otras figuras de este espectro político puedan acceder al poder", analizó. Al repasar los perfiles de los cuatro integrantes principales del clan, describió a Jair Bolsonaro como "el principal de todos" y a Eduardo como alguien que tenía "un papel más de canciller del bolsonarismo".

Sobre Flávio, señaló que era considerado "el más de centro" de la familia y que tenía "una postura un poco más parecida a un político tradicional". En cambio, definió a Carlos como "la figura más frágil". A partir de ese diagnóstico, concluyó: "De estos cuatro solo quedó Carlos. Y Carlos no tiene ninguna posibilidad de llevar adelante un liderazgo del clan".

Quién disputará el liderazgo de la derecha tras la derrota de Flávio Bolsonaro

Entre los posibles sucesores, Souza mencionó al diputado Nikolas Ferreira, a quien vinculó con la disputa por la influencia digital dentro de la ultraderecha. Según explicó, el legislador y Eduardo Bolsonaro compiten por ese mismo espacio. "Puede ser el momento de que Nikolas tome la delantera", analizó, aunque aclaró que su pronóstico es todavía una especulación.

El periodista distinguió la posibilidad de un cambio de liderazgo de la continuidad del movimiento como fuerza política. "El bolsonarismo como nombre de la ultraderecha yo creo que se va a seguir, pero no sé si necesariamente tiene que ser una figura del clan Bolsonaro que va a encabezar este nuevo movimiento", reflexionó. Además, señaló que el espacio dejó de definirse principalmente por su oposición al lulismo y consolidó un perfil propio: "Su principal característica era ser una figura de ultraderecha con planes económicos austeros".

Nikolas Ferreira junto con el expresidente Jair Bolsonaro. Web

En ese escenario, el comunicador brasileño también puso el foco en los movimientos de los Bolsonaro que están en Estados Unidos. "Ahora está Eduardo y Flávio allá articulando algo seguramente con el gobierno de Trump, específicamente con Marco Rubio", lanzó. Sin embargo, advirtió que el rumbo de esa estrategia dependerá de cómo evolucione el escenario político tanto en Brasil como en Estados Unidos.

La reelección del Lula y las repercusiones en Argentina, la región y grandes potencias

En cuanto a las expectativas sociales frente al nuevo mandato de Lula, Souza fue directo sobre el principal desafío del presidente reelecto: "Se espera de Lula es que realmente cumpla con lo que dijo". Además, atribuyó el resultado electoral a la movilización popular y a la organización digital: "Fue la fuerza de la calle sumada la organización digital que logró que Lula mantuviera su rol de presidente", explicó, y consideró que el mandatario deberá mantener ese respaldo para impulsar sus propuestas y construir gobernabilidad.

"Va a tener que abrazar la calle", resumió Souza. Para el periodista, Lula necesitará que esa movilización se mantenga activa para presionar al Congreso, donde la ultraderecha conserva una fuerte presencia. También señaló la importancia de avanzar con cambios en el sistema judicial y renovar la Corte Suprema, con atención a la representación de mujeres y personas negras.

Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo tras ganarle a Flávio Bolsonaro y ser reelecto por el pueblo brasilero. Web

Por último, Souza consideró que la victoria de Lula puede tener un efecto político en Argentina y otros países de América Latina. "El primer gran impacto es en el sentido popular, de animar a la gente a que salga más a la calle", analizó, y advirtió sobre el mensaje que deja el resultado para otros gobiernos conservadores de la región: "No están garantizados en el poder".

En el plano económico y diplomático, el periodista proyectó un acercamiento entre Brasil y China, con el país vecino como puente para ampliar acuerdos comerciales en América Latina. Además, señaló que una eventual pérdida de poder de Donald Trump en las elecciones de medio término podría abrir nuevas oportunidades para ese vínculo. Sin embargo, no anticipó grandes cambios: "Para el gobierno de Trump, Lula no es una amenaza". De todos modos, aclaró que el escenario dependerá de lo que ocurra en Estados Unidos: "Todo va a depender de lo que pase allá en las elecciones de medio término".