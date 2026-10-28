28 de octubre de 2026 Inicio
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Diputados: piden que Pablo Quirno dé explicaciones tras la fuga de Flávio Bolsonaro por Argentina

El legislador Pablo Juliano solicitó la interpelación del canciller por el paso del excandidato a presidente de Brasil por el país. "La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos", remarcó.

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Pablo Quirno y Flávio Bolsonaro.

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Juliano publicó en la red social X su solicitud de interpelación a Quirno y le exigió explicaciones: "Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos".

En tal sentido, se refirió a los objetivos de su pedido: "Tendrá por finalidad determinar si el territorio argentino fue utilizado para facilitar la salida internacional de una persona alcanzada por restricciones judiciales dictadas por las autoridades competentes de un Estado extranjero; si existió conocimiento previo. colaboración, asistencia o intervención de funcionarios nacionales; si se utilizaron recursos públicos, estructuras de seguridad, inteligencia o servicios aeroportuarios para concretar el traslado; y si el Poder Ejecutivo Nacional cumplió las obligaciones internacionales de cooperación judicial, buena fe y respeto recíproco entre Estados".

El pedido de Pablo Juliano.

El pedido de Pablo Juliano.

Por lo pronto, el comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus hijas Carolina y Luiza presentaron documentación habilitada para viajar y no registraron impedimentos legales para ingresar a la Argentina. A las 23:30, abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo presentado ante las autoridades.

La confirmación llegó en medio de las versiones sobre el paradero del senador y las sospechas sobre su salida de Brasil. El episodio abre interrogantes políticos sobre el papel del Gobierno argentino en la ruta utilizada por un dirigente aliado de Milei que busca instalarse en el exterior mientras enfrenta causas judiciales en su país.

Si bien Migraciones aseguró que el ingreso se realizó sin impedimentos legales, el comunicado no explica las circunstancias de la salida de Bolsonaro de Brasil ni despeja las dudas sobre la coordinación del traslado. La confirmación oficial, sin embargo, ratificó que la familia pasó por Misiones y utilizó un vuelo privado para continuar su viaje.

Javier Milei evitó hablar de la fuga de Flávio Bolsonaro y sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva

El presidente Javier Milei cerró este miércoles su visita a la provincia de Catamarca con una agenda de actividades que incluyó una recorrida en una planta de litio local y un discurso en acto por el Día del Minero, donde evitó hablar del triunfo de Lula de Silva en el balotaje presidencial de Brasil y no hizo referencia a la fuga del candidato opositor Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

Se trató de la primera visita del mandatario a la provincia, donde se desplegó un amplio operativo de seguridad que incluyó cortes de tránsito en accesos clave, desvíos en el microcentro y retiro anticipado de escuelas céntricas para garantizar la circulación de la comitiva bajo custodia de fuerzas federales y provinciales.

Durante el acto oficial, que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y de directivos globales de la firma Río Tinto, Milei respaldó el rumbo de apertura económica y remarcó el rol del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como catalizador de desembolsos productivos.

El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, es pionero en la extracción de litio en Argentina desde 1997, e inició una nueva etapa de expansión con la reactivación de las inversiones en el yacimiento, presentadas como el resultado de una nueva política marco orientada a brindar previsibilidad al capital privado.

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