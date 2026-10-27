27 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva y aclaró que "no se emitirá un comunicado oficial"

“Se tomó nota del resultado electoral", señaló el vocero presidencial Adrián Ravier, previo a recordar que "en 2023 cuando Milei fue electo no hubo ningún gesto del Lula para saludarlo personalmente ni nada".

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Lula y Milei

Lula y Milei, distantes.

A 48 horas del triunfo en el balotaje presidencial de Lula da Silva en Brasil, el Gobierno sigue sin reconocer el resultado y aclaró que "no se emitirá un comunicado oficial" para saludar y felicitar al mandatario reelecto. “Se tomó nota", señaló el vocero presidencial Adrián Ravier, previo a recordar que "en 2023 cuando Milei fue electo no hubo ningún gesto del Lula para saludarlo personalmente ni nada".

Milei junto a Davis.
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En su habitual conferencia de prensa de los martes, el portavoz inició la misma saludando al papa León XIV y aseguró que su visita al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, "será un acontecimiento de enorme trascendencia y una oportunidad para renovar los valores de la fe, la esperanza y la fraternidad que unen a millones de argentinos".

Al momento de las consultas de la prensa acreditada en Casa Rosada sobre por qué el Gobierno no emitió un comunicado formal sobre los comicios brasileros, Ravier fue contundente al señalar: “Se tomó nota del resultado electoral de Brasil. En 2023, cuando Milei fue electo presidente,no hubo ningún gesto del Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por lo menos, por ahora, no hay ningún comunicado que vayamos a realizar”.

En el mismo sentido, en medio de las especulaciones sobre el paradero de Flávio Bolsonaro luego de ser derrotado en el balotaje, el vocero dejó en claro que "no hay ningún pedido de asilo político. Con lo cual no hay nada más que agregar”.

Lula da Silva venció a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial y tendrá su cuarto mandato como jefe de Estado en Brasil.

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En materia comercial, el portavoz recordó que "Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, comercian, trabajan dentro del mercosur y nada de esto debería verse afectado. Para Milei es mucho más importante los pueblos y las relaciones que puedan generarse, que las diferencias ideológicas que puedan haber entre los dos mandatarios”.

“Del lado argentino, la diplomacia continúa y no esperamos que nada de esto pueda afectar el trabajo que llevamos dentro del Mercosur. Vuelvo a repetir, ya hemos tomado nota del resultado electoral”, agregó.

Ante la insistencia de la prensa sobre los motivos de un no comunicado oficial, reiteró: “Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

El tuit de Lula Da Silva que desmiente a Ravier: felicitó al Gobierno por el triunfo de Javier Milei en 2023

el 19 de noviembre de 2023, el mismo día en que se confirmó el triunfo de Milei sobre Sergio Massa en el balotaje presidencial, Lula publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el desarrollo de las elecciones argentinas y expresó su voluntad de mantener la cooperación bilateral.

“La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordeñada y pacífica”, escribió el presidente brasileño.

En el mismo mensaje, Lula agregó: “Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos”.

La publicación no mencionó a Milei por su nombre ni constituyó un saludo personal directo al entonces presidente electo. Sin embargo, sí reconoció el resultado electoral y le deseó éxito al nuevo gobierno, por lo que el argumento de Ravier omite ese antecedente.

Para Ravier, “los salarios reales continúan recuperándose"

Al momento de abordar la realidad macroeconómica, el vocero afirmó que "los salarios reales continúan recuperándose en Argentina. Los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a crecer por arriba de la inflación en agosto, acumulando tres meses consecutivos de crecimiento”.

En este sentido, agregó que durante septiembre, las jubilaciones y las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) "registraron un incremento por encima de la inflación". Con este resultados, sostuvo "acumularon seis meses de crecimiento y alcanzaron su nivel más alto desde julio del año pasado". “Hoy con una inflación mensual, que retoma el sendero a la baja, los salarios vuelven a ganar terreno”, concluyó Ravier.

Adrián Ravier habló en conferencia de prensa luego del triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil.

Adrián Ravier habló en conferencia de prensa luego del triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil.

Tras la reunión con el funcionario de EEUU, el Gobierno confirmó que no modificará la Ley de Soberanía

"No hubo ningún pedido respeto de modificar la Ley de Soberanía. Entiendo que hoy entra en comisión en Diputados. Es un tema que se va a estar debatiendo para llevarla al recinto lo antes posible. No es cierto que la ley esté paralizada. sigue siendo prioridad para este Gobierno que se apruebe porque las Islas Malvinas son argentinas", dejó en claro Adrián Ravier, sobre el cónclave con Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

A su vez, el portavoz calificó como "excelente" la reunión, la cual analizó, "muestra la muy buena relación que estamos teniendo entre Argentina y Estados Unidos".

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