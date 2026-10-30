El Gobierno bonaerense declaró el 2027 como el Año del Centenario de Raúl Alfonsín Toda la documentación oficial del Estado provincial incluirá una leyenda alusiva a lo largo de ese año, en homenaje al presidente radical que nació el 12 de marzo de 1927, en Chascomús. Por Agregar C5N en









Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983 en la Plaza de Mayo. Redes sociales

La provincia de Buenos Aires decretó el 2027 como Año del Centenario de Raúl Alfonsín para conmemorar el nacimiento del expresidente radical Raúl Ricardo Alfonsín, el 12 de marzo de 1927 en Chascomús.

La iniciativa resuelve que la totalidad de la documentación oficial utilizada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial bonaerense lleve una leyenda institucional en homenaje a la figura del mandatario, reconocido como el "padre de la democracia moderna".

La idea fue impulsada por el diputado radical Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), y sancionada en el Senado bonaerense este mes, con la Ley 15.674, que establece que, durante el año próximo, toda la documentación oficial de la Administración Pública provincial deberá llevar la leyenda “2027-Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”.

Alfonsín tiene un vínculo histórico e institucional con la provincia, donde inició su carrera política antes de asumir la presidencia en 1983, con el retorno de la Democracia. Con este reconocimiento, se busca resaltar su legado democrático y su defensa de las instituciones republicanas.

Día Nacional de la Recuperación de la Democracia Cada 30 de octubre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Recuperación de la Democracia, en homenaje a la vuelta de las elecciones libres el 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín ganó los comicios tras siete años de dictadura cívico-militar, con el 52% de los votos. Ese día, el radical electo aseguró que “ya no habrá más interruptores (en el gobierno)”, aludiendo a los golpes cívico-militares.