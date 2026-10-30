Ángel de Brito y Yanina Latorre rompieron el silencio sobre sus posibles salidas de América TV El futuro de los dos se definiría cuando regresen de sus descansos. Todos los detalles. Agregar C5N en









Los dos prefirieron no definir nada por ahora.

Ángel de Brito y Yanina Latorre hablaron sobre su futuro en América TV después de que se conociera la venta de Mandarina Contenidos, la productora de LAM, DDM y SQP, al Grupo Octubre, dueño de El Nueve. La noticia generó teorías sobre el destino de ambas figuras y modificó por completo su agenda mediática, aunque los dos prefirieron no definir nada por ahora.

Yanina Latorre fue breve al responderle a "Pochi" Frisciotti sobre lo que hará el año próximo. "Nada de eso te puedo responder ahora. Es imposible que yo ya me haya decidido", dijo. En Puro Show, Matías Vázquez contó que una fuente del canal le aseguró que estaría 70% fuera de América y que desembarcaría en la grilla de Telefe. Angie Balbiani sostuvo que la señal busca retenerla como sea.

De Brito, que está de vacaciones en Europa, conversó con Fernanda Iglesias y le mandó un mensaje con humor. "No me creían cuando hablaba de fin de ciclo, jajaja", escribió. Agregó que sabía lo que pasaría con la productora porque es socio de Mariano Chihade en Bondi Live.

Con el correr de las horas, los rumores se multiplicaron y el conductor salió a ponerles freno desde sus redes. Prometió contar todo cuando vuelva a LAM el mes próximo. Por ahora, todo está por definirse en un mercado de pases que promete dar que hablar.

Qué dijo Ángel de Brito sobre su futuro El conductor aseguró que tiene propuestas de distintos canales. "Tengo ofertas de todos los canales. Cuando vuelva, voy a escuchar a todos. La prioridad la tiene Mandarina, donde además soy socio de Bondi", escribió. Sobre su contrato con América, fue muy claro. "Los contratos se rompen".