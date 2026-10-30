IR A
IR A

Ángel de Brito y Yanina Latorre rompieron el silencio sobre sus posibles salidas de América TV

El futuro de los dos se definiría cuando regresen de sus descansos. Todos los detalles.

Los dos prefirieron no definir nada por ahora.

Los dos prefirieron no definir nada por ahora.

Ángel de Brito y Yanina Latorre hablaron sobre su futuro en América TV después de que se conociera la venta de Mandarina Contenidos, la productora de LAM, DDM y SQP, al Grupo Octubre, dueño de El Nueve. La noticia generó teorías sobre el destino de ambas figuras y modificó por completo su agenda mediática, aunque los dos prefirieron no definir nada por ahora.

La reacción de Chechu Bonelli frente a los rumores de reconciliación.
Te puede interesar:

La insólita respuesta de Chechu Bonelli tras los rumores de reconciliación con Facundo Pieres: "Soy demasiada mujer..."

Yanina Latorre fue breve al responderle a "Pochi" Frisciotti sobre lo que hará el año próximo. "Nada de eso te puedo responder ahora. Es imposible que yo ya me haya decidido", dijo. En Puro Show, Matías Vázquez contó que una fuente del canal le aseguró que estaría 70% fuera de América y que desembarcaría en la grilla de Telefe. Angie Balbiani sostuvo que la señal busca retenerla como sea.

De Brito, que está de vacaciones en Europa, conversó con Fernanda Iglesias y le mandó un mensaje con humor. "No me creían cuando hablaba de fin de ciclo, jajaja", escribió. Agregó que sabía lo que pasaría con la productora porque es socio de Mariano Chihade en Bondi Live.

Con el correr de las horas, los rumores se multiplicaron y el conductor salió a ponerles freno desde sus redes. Prometió contar todo cuando vuelva a LAM el mes próximo. Por ahora, todo está por definirse en un mercado de pases que promete dar que hablar.

Qué dijo Ángel de Brito sobre su futuro

El conductor aseguró que tiene propuestas de distintos canales. "Tengo ofertas de todos los canales. Cuando vuelva, voy a escuchar a todos. La prioridad la tiene Mandarina, donde además soy socio de Bondi", escribió. Sobre su contrato con América, fue muy claro. "Los contratos se rompen".

Vázquez sumó que, según una buena fuente, recibiría una oferta muy tentadora para quedarse. La idea sería que conduzca LAM durante 2027 en América y que, por tres meses del segundo semestre, se haga cargo en Telefe de Los Traidores, un reality británico que tendría su primera edición argentina.

Ante los rumores, Ángel De Brito usó sus redes para aclarar. "Gracias por todos los mensajes. Pero les voy a contar todo como se merecen cuando vuelva a LAM el próximo mes", expresó. También dijo que estaban inventando muchas cosas y que solo habló del tema con unas pocas personas, cuando cerró con "LO DEMÁS ES FRUTA".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El enojo de Yanina Latorre contra la producción de su programa

Yanina Latorre estalló contra la producción de su programa en pleno vivo y lanzó una furiosa advertencia: "No soy burra"

¿Qué pasó entre Josefina y Emanuel?

Yanina Latorre filtró los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Pensé en hacerlo con vos"

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

Yanina Latorre apuntó contra Mariana Muzlera: qué dijo

Tras el escándalo por la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, Yanina Latorre reveló detalles de la polémica

Lola Latorre, otra vez, en el ojo de la tormenta.

Acusaron de plagio a Lola Latorre: una influencer suiza estalló de bronca, la escrachó y expuso las pruebas

últimas noticias

El camionero dijo que no la vio pero la Justicia ratificó condena y millonaria indemnización por la muerte de la ciclista.

La Justicia indemnizó con $49.222.613 millones a la familia de una mujer que murió aplastada por un camión

Hace 11 minutos
Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Jornada financiera en rojo: el riesgo país roza los 800 puntos y caen acciones y bonos

Hace 34 minutos
El jugador de fútbol y la artistas están próximos a casarse.

Dieron detalles de cómo será la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Cómo un show"

Hace 35 minutos
El plenario de cancilleres del G20 terminará el sábado. 

En medio de la tensión por Flávio Bolsonaro, Quirno compartió una reunión del G20 con el canciller de Brasil

Hace 56 minutos
Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983 en la Plaza de Mayo.

El Gobierno bonaerense declaró el 2027 como el Año del Centenario de Raúl Alfonsín

Hace 1 hora