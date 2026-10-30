30 de octubre de 2026 Inicio
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La Justicia indemnizó con $49.222.613 millones a la familia de una mujer que murió aplastada por un camión

El trágico siniestro ocurrió en Carlos Casares, en septiembre de 2018, cuando la ciclista iba a buscar a su nieto al jardín de infantes y murió bajo las ruedas del acoplado al perder el equilibrio.

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El camionero dijo que no la vio pero la Justicia ratificó condena y millonaria indemnización por la muerte de la ciclista.

El camionero dijo que "no la vio" pero la Justicia ratificó condena y millonaria indemnización por la muerte de la ciclista.

Imagen ilustrativa

La Justicia confirmó la condena civil contra un camionero y dos empresas de seguros por la muerte de una vecina de Carlos Casares que iba en su bicicleta y fue atropellada, con una indemnización de $49.222.613 millones.

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La suma millonaria, más intereses y costas procesales, irá para el viudo y los cinco hijos de Verónica Curcuy, la ciclista que perdió la vida en septiembre de 2018, cuando iba a buscar a su nieto y falleció bajo las ruedas de un acoplado, conducido por Juan Domingo Scandizzo.

El fallo estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen, quien resolvió sobre el siniestro ocurrido en una calle angosta con doble sentido de circulación, frente a un establecimiento de educación inicial adonde la víctima fue a buscar a su nieto.

Curcuy intentó detener la marcha de su bicicleta y descender a la calzada en el momento en que el transporte de carga terminaba de sobrepasarla, y perdió el equilibrio, agravado por una dificultad motriz preexistente, la víctima cayó sobre el pavimento y fue arrollada por los neumáticos traseros.

Aunque el chofer alegó no haber visto a la ciclista y el Tribunal atribuyó que hubo una responsabilidad compartida del 50%, debido a la maniobra imprevista de la víctima, la Justicia determinó que, el chofer debió extremar los cuidados al circular con un vehículo pesado frente a un jardín de infantes.

Como consecuencia, la Cámara ratificó la indemnización de más $49 millones, la cual cubre el daño moral para el esposo y los cinco hijos, gastos de sepelio, la destrucción de la bicicleta y el tratamiento psicológico para la familia.

Responsabilidad compartida

La Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen confirmó una indemnización de $49.222.613 (más intereses) tras la muerte de Verónica Curcuy, una ciclista que fue atropellada por un camión en Carlos Casares, y distribuyó la culpa en partes iguales, es decir 50% y 50% entre la víctima y el camionero y las empresas aseguradoras. La demanda por daños y perjuicios fue iniciada por el esposo y los cinco hijos de la mujer fallecida, que son quienes recibirán la suma millonaria.

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