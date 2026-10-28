28 de octubre de 2026 Inicio
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Quién es la argentina muerta en el choque de trenes en España

Luego de la confirmación de que hay una ciudadana argentina entre las víctimas fatales de la tragedia ferroviaria en Toledo, las autoridades buscan desesperadamente a Agustín Randazzo.

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Un tren de alta velocidad chocó a otro que estaba detenido en la provincia de Toledo.

Un tren de alta velocidad chocó a otro que estaba detenido en la provincia de Toledo.

EFE/Ismael Herrero

El trágico accidente ferroviario en España conmociona a la Argentina tras confirmarse la muerte Ana Martina Conte Grand, podóloga oriunda de San Juan y que residía en Andalucía., entre las víctimas fatales. El siniestro dejó al menos 68 muertos y más de 100 hospitalizados.

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La joven sanjuanina de 22 años que falleció en el choque entre las formaciones de alta velocidad que cubrían la ruta Madrid-Sevilla a la altura de la localidad de Urda, a unos 120 km de la capital de España. La mujer viajaba junto a su hermano en el vagón n.º 7.

La Cancillería argentina comunicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos.

"La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad", detallaron en un comunicado.

Buscan a otro argentino en la zona del choque de trenes

Entre los nombres de los afectados las autoridades buscan desesperada de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años de quien no se tienen noticias desde el momento del impacto. Según precisó su entorno familiar del hombre, de 51 años, Randazzo reside en la capital española desde el año 2002 y abordaba con frecuencia esa formación para cumplir con sus compromisos laborales. Al momento del siniestro, se desplazaba a bordo del coche 8, una de las secciones del tren que sufrió mayor daño durante el descarrilamiento.

"Viajaba de forma habitual desde Madrid por trabajo. Desde el momento del accidente no sabemos nada de él y no hemos recibido ninguna novedad sobre su paradero por parte de los centros de asistencia ni de las autoridades hospitalarias", declararon sus allegados, quienes lo buscan a través de las redes sociales.

Mientras los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad locales continúan con las tareas de remoción de escombros e identificación de los pasajeros en los distintos centros sanitarios, la Embajada argentina y los consulados en España se encuentran en contacto permanente con la familia de Randazzo para brindarle asistencia y coordinar el seguimiento con el comité de crisis activado en la zona de la tragedia.

El operativo de rescate

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, detalló que el sistema automatizado de gestión del tráfico ferroviario había fallado, lo que motivó la detención inmediata de todos los trenes en el área.

Desde el centro de control del tráfico ubicado en la estación de Atocha, en Madrid, se tomó la decisión "inexplicable" de autorizar la reanudación de la marcha de uno de ellos que acabó colisionando con otro que seguía parado en la vía, agregó Puente.

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