Una famosa periodista argentina confirmó que está en pareja: "Tengo novio" La conductora abrió las puertas de su intimidad al aire de un programa radial y sorprendió a todos sus seguidores. Agregar C5N en









Una reconocida periodista confirmó que está enamorada.

La conductora María O’Donnell, reciente galardonada con el prestigioso Martín Fierro de Oro de Radio, sorprendió al ambiente del espectáculo al confirmar que su corazón vuelve a estar ocupado. Durante una distendida charla al aire de Vuelta y Media, la emisora de Urbana Play, la periodista abrió las puertas de su intimidad para blanquear su actual presente sentimental.

Al ser consultada sobre su situación personal, la protagonista de la noticia soltó la confesión que no tardó en replicarse en todos los portales de entretenimiento del país. “Tengo novio. Es diseñador gráfico”, admitió, entre risas, para dar cuenta de su vinculo amoroso. Si bien la periodista intentó mantener el perfil bajo sin profundizar en detalles específicos sobre la relación, con el correr de las horas se filtró que es Fernando “Rapa” Carballo.

La encargada de aportar precisiones sobre el noviazgo fue Fernanda Iglesias, quien amplió la información para dar cuenta del excelente momento que atraviesa la pareja. “Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado”, expuso la panelista al aire para confirmar que el compromiso afectivo marcha sobre rieles y que la comunicadora ya integró a su compañero a su círculo de afectos más cercano.

De esta forma, la analista política y conductora de radio suma un motivo de celebración en el plano afectivo, acompañando un brillante presente profesional coronado por el máximo galardón de la radiofonía argentina. Tras haber preservado el inicio de la relación, la confirmación de la propia periodista desató una ola de mensajes de cariño de parte de sus oyentes y seguidores, quienes festejaron la feliz noticia de su consolidación sentimental junto al creativo europeo.

Quién es el nuevo novio de María O'Donnell Luego de que la ganadora del Martín Fierro de Oro revelara públicamente su presente sentimental, comenzaron a salir a la luz los pormenores de la historia de amor. La encargada de brindar los datos sobre la pareja fue la panelista Fernanda Iglesias, quien detalló el origen del vínculo afectivo que une a la comunicadora con Fernando “Rapa” Carballo. “Es un viejo conocido de ella, porque es el diseñador de su libro Montoneros, una historia visual”, reveló la especialista en espectáculos.

El inicio de la relación entre María O’Donnell y el profesional de las artes gráficas se remonta a principios del 2026, momento en el cual coincidieron durante el proceso de producción de la obra literaria. Sin embargo, en aquel entonces ambos mantenían otros compromisos personales que impidieron cualquier acercamiento romántico. Sobre el momento en que decidieron dar el paso decisivo hacia la consolidación del noviazgo, la periodista remarcó: “Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”. Se trata de un prestigioso director de arte con una notable trayectoria internacional. Nacido en 1969 en París, transcurrió su infancia en Buenos Aires para luego radicarse en Barcelona. La pareja de la periodista cursó sus estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también se desempeñó como docente de Tipografía, logrando construir un sólido prestigio dentro del ámbito académico y del diseño editorial. Asimismo, la pareja de la conductora cuenta con una vasta currícula en los medios de comunicación más influyentes del mundo. Tras desempeñarse como responsable visual del periódico español, volcó su talento en las redacciones de gráficos de Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, el mexicano Milenio y O Estado de São Paulo. De este modo, la reconocida figura de la radiofonía argentina comparte sus días con un distinguido referente del periodismo visual con proyección internacional.