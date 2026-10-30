Jimena Barón apareció en redes con un llanto desconsolado: qué pasó

A escaso tiempo de haber recibido a la perrita Lucy en su hogar, la popular artista Jimena Barón atraviesa una vivencia completamente impensada dentro de su rutina familiar . Pocos días después del rescate y la adopción de la mascota, la mediática descubrió que el animal se encontraba en estado de gestación y a las puertas de dar a luz.

Asumiendo una suerte de rol de partera domiciliaria, la destacada compositora reconfiguró la dieta de la perrita, organizó un rincón adaptado en la vivienda y hasta acondicionó el ambiente con melodías de relajación para asegurarle absoluta tranquilidad durante las contracciones. Sin embargo, la vigilia prolongada comenzó a movilizar profundamente las fibras sentimentales de la reconocida bailarina.

Con el humor que la caracteriza en las redes, la creadora de éxitos musicales retrató la desvelada en sus historias de Instagram y expuso la ansiedad que domina el ambiente hogareño ante el demorado alumbramiento. “Lucy está acá. No parió. Está intentando meterse en nuestra cuna o en la cuna de Arturo, pero no hay chance de que sea ahí. Le dejamos todo el living como si fuera la Trinidad de Palermo”, relató la figura entre risas para graficar el nivel de equipamiento dispuesto.

Además, especuló con los plazos de crianza de la camada al señalar: “Lo bueno, según mis cálculos, los perritos, una vez que nazcan, tienen que estar con la mamá un tiempo que da hasta Navidad” .

En medio del acompañamiento a su mascota, La Cobra renovó su compromiso de no despegarse ni un segundo del recinto improvisado en la sala de estar . “La partera. Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever” , aseveró.

No obstante, las sensaciones a flor de piel terminaron por quebrarla emocionalmente al empatizar con el cuadro gestacional y la ambientación musical: “Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible”.

De esta manera, el conmovedor llanto de la mediática en sus redes sociales reflejó la profunda sensibilidad que le despertó revivir los recuerdos de su propia experiencia materna mientras aguarda la llegada de los cachorros. El testimonio desató una ola de mensajes de apoyo y empatía por parte de sus fanáticos, quienes siguen minuto a minuto la evolución del parto a través de las redes sociales.

Jimena Barón reveló cómo está Luciano Castro

Luego del revuelo mediático originado por la filtración de conversaciones privadas y la posterior ruptura sentimental con Griselda Siciliani, Luciano Castro retomó la actividad profesional en una nueva producción televisiva. En el marco de la gala de entrega de los Premios Ídolo 2026, la conocida actriz Jimena Barón conversó con las cámaras de Desayuno Americano en el canal América TV para brindar detalles de la intimidad del rodaje.

La influencer no eludió las preguntas de la cronista y remarcó: “Se está recuperando y lo veo muy bien. Lo veo muy contento, súper agradecido por estar laburando”.

Con la solidez de una amistad duradera que trasciende los sets de grabación, la creadora de contenidos enfatizó el sostén que le brinda todo el equipo de trabajo en este proceso de reinserción laboral. La excompañera reafirmó su compromiso emocional hacia el artista para ayudarlo a superar el golpe mediático que sufrió tras el distanciamiento de su última pareja: “Yo lo conozco hace muchísimos años y estamos contentos de estar juntos y apoyarlo en este momento. Lo quiero muchísimo”.

Jimena Barón habló de Luciano Castro

Al abordar la soltería del intérprete, la creadora de contenidos opinó que la soltería resulta la alternativa más prudente para la salud mental. De igual modo, analizó la separación de la expareja de actores expresando un notable aprecio por ambas partes: “No está con nadie, pero todavía mejor que no. Lo veo re tranquilo. Yo los quiero mucho a los dos, me gustaba mucho la pareja, pero bueno, entiendo que Luciano tiene un camino que recorrer. Necesita estar bien, acomodar un montón de cosas”.

Por otro lado, la compositora dedicó emotivas palabras de elogio hacia Griselda Siciliani, destacando su categoría profesional y humana en el medio artístico. Para concluir la nota periodística ante los micrófonos antes de retirarse junto a su hijo Momo, la popular figura pública contestó de forma concisa sobre la evolución médica de Daniel Osvaldo: “Gri es una mina que nació acomodada, la tiene clarísima a nivel personal, actoral. Es una bomba de mujer. Está bien, ya está en la casa por suerte... mucho mejor”.