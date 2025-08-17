17 de agosto de 2025 Inicio
Elecciones 2025: el gobernador Gerardo Zamora será candidato a senador por Santiago del Estero

El Frente Cívico, partido del mandatario provincial de Santiago del Estero, oficializó sus listas este domingo. El intendente de Las Termas, Jorge Mukdise, encabezará la boleta de diputados.

El Frente Cívico por Santiago oficializó este domingo, sobre el cierre del plazo para la presentación de listas, sus candidatos para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El actual gobernador y máximo referente del espacio, Gerardo Zamora, encabezará la boleta para buscar una de las tres bancas en el Senado de la Nación que renueva la provincia.

Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Buenos Aires

La lista para la Cámara Alta se completa con Elia Esther del Carmen Moreno como segunda candidata titular, mientras que Cristian Oliva y Graciela Marion figuran como suplentes en la nómina presentada ante la Justicia Federal.

Además, el 26 de octubre Santiago del Estero votará para los cargos de gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales y autoridades en 140 municipios y comisiones municipales. La fórmula oficialista está compuesta por Elías Suárez y Carlos Silva Neder.

Los candidatos del Frente Cívico en Santiago del Estero

Senadores nacionales

  • Titulares: Gerardo Zamora y Elia Esther del Carmen Moreno
  • Suplentes: Cristian Oliva y Graciela Marion

Diputados nacionales

  • Titulares: Jorge Alejandro Mukdise, Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda y Astor Aníbal Padula
  • Suplentes: Natividad Nassif, Víctor Rodolfo Araujo y Mariela Nassif
