Inminente arribo de tormentas: rige una alerta meteorológica por lluvias y granizo El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y viento para gran parte de la Argentina. ¿Hasta cuándo durará el mal tiempo? Por + Seguir en







Inminente arribo de tormentas: rige una alerta meteorológica por lluvias y granizo Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. En los últimos días, se registraron fuertes precipitaciones que superaron los 400 milímetros en poco más de 48 horas, en la zona de San Luis del Palmar en Corrientes.

El SMN informó que las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, San Luis, Mendoza y San Juan serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2005957556452065687&partner=&hide_thread=false 30 DIC I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

20-60 mm con ráfagas cercanas a 70 km/h en algunos sectores

Granizo



#Lluvia

10-15 mm pic.twitter.com/4MfZ6QDHhn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 30, 2025 Durante los últimos días, las lluvias no dan tregua en el norte del país, en el caso de Corrientes se desbordó el Riachuelo y se evacuaron cerca de 400 familias.

El intendente Néstor René Buján contó para medios locales que "la situación más complicada la tenemos en el barrio que está en el acceso a San Luis del Palmar, sobre la ruta 5. Ahora nuestra preocupación pasar porque no siga lloviendo, no sólo en el pueblo, sino en las zonas rurales, donde están los arroyos que desembocan en el Riachuelo".

Mientras que para el sur del país, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, rige una alerta por vientos fuertes del sector oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas Tormentas Misiones: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: Brand Ituzaingó - San Miguel -Brand Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar -Brand General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé.

Brand Ituzaingó - San Miguel -Brand Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar -Brand General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé. Chaco : Brand Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Brand Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando

: Brand Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo -Brand Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando Formosa: Brand Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Patiño.

Brand Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Patiño. Jujuy: Brand Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi. Viento Santa Cruz: toda la provincia.

toda la provincia. Tierra del Fuego: toda la provincia.

toda la provincia. Chubut: Brand Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.