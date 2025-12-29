IR A
Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

El estreno se dio en un contexto donde las producciones originales de la plataforma continúan ganando peso en la conversación cultural.

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix

Netflix sumó a su catálogo nuevas Películas que ya son tendencia. En particular, una de ellas no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a generar repercusión entre críticos y espectadores. Se trata de “Adiós, June”, una producción que marca el debut de Kate Winslet como directora, un hito en la carrera de la reconocida actriz.

El filme propone una historia íntima y sensible, en línea con los trabajos que caracterizan a Winslet frente a cámara, pero con una impronta distinta desde la dirección. El estreno se dio en un contexto donde las producciones originales de la plataforma continúan ganando peso en la conversación cultural.

Sinopsis de Adiós, June, la película que sorprende en Netflix

-Adiós, June

"Adiós, June" es un drama familiar de Netflix sobre una madre que, ante el deterioro de su salud justo antes de Navidad, decide organizar su propia despedida, enfrentando a sus cuatro hijos y su padre con sus dinámicas complejas, rencores y reconciliaciones, explorando el duelo, el amor y la autenticidad familiar con humor y realismo, no sin lágrimas ni reflexiones sobre la dignidad ante la enfermedad y la muerte.

Tráiler de Adiós, June

Embed - Adiós, June | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Adiós, June

  • Helen Mirren: June
  • Kate Winslet: Julia (la hija)
  • Toni Collette: Helen (la otra hija)
  • Andrea Riseborough: Molly (la otra hija)
  • Johnny Flynn: Connor (el hijo menor)
  • Timothy Spall: Bernie (el esposo de June)
  • Stephen Merchant
  • Fisayo Akinade
