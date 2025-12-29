IR A
El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

La cantante de Bandana subió un video donde se la ve triste por la muerte de una amiga, pero se la ve completamente devastada. Su madre habló sobre la situación que enfrenta su hija: “La última recaída no la sé, porque son intermitentes”.

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga

La artista Lourdes Fernández volvió a generar preocupación entre sus fans tras subir una serie de historias en sus redes sociales donde se la ve triste por la muerte de una amiga, pero su estado no es el mejor.

El chef permanece internado tras una descompensación. 
Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

La artista está visiblemente conmovida por el fallecimiento de su guitarrista, Ariana Falcó Aureli, y hablando ante cámara se la nota perdida y triste, con lágrimas en los ojos. Por el caso también habló su mamá, Mabel.

En el breve video, primero se la puede ver a integrante de Bandana en buen estado, sin embargo, después se quiebra, y se nota su dificultad para hablar. Entre balbuceos, apenas se pude entender que dice “era amiga nuestra”, mientras se la ve haciendo cosas. “Guen día. Nada vale la pena. Soltar y seguir”, tituló dicha publicación.

Después, en otra filmación se muestra ya acostada, con el pelo mojado, pero cuando quiere pronunciar alguna palabra, rompe en llanto y toma un sorbo de café.

La mamá de Lourdes Fernández habló sobre el estado de su hija

Luego de la repercusión de los videos que publicó Lourdes Fernández, Mabel, la madre de la cantante, habló con Lape Club Social (América TV) y reconoció que la integrante de Bandana tiene “mucha angustia”.

“Ella tiene mucha angustia, por eso tiene que tener otro tipo de tratamiento. La última recaída de Lowrdez no la sé, porque son intermitentes”, señaló e indicó: “Cuando hizo el show de Bandana estaba perfecta, impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras”.

Por otro lado, contó que Lourdes pasó la Nochebuena con la familia: “Estaba muy bien, se vino a quedar a dormir, estuvo súper y hasta la cargaba de que iba a verla a su show. El 25 fue a ver a su papá y al día siguiente me llama angustiada porque una bajista que tocaba con ella murió, le pegó muy mal”.

En ese sentido, destalló que presintió que la noticia e ir a despedirla la iba a afectar: “El domingo fue el velatorio de esta chica. Yo les dije a las amigas que se iba a derrumbar, y se derrumbó”.

