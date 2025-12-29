IR A
Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

La conductora de MasterChef Celebrity y su pareja, Martín Migueles, lidian con rumores de crisis iniciados por Yanina Latorre y Claudia Ciardone.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles pasaron Navidad y los días posteriores en Punta del Este mientras en Buenos Aires crecían los rumores de infidelidad y engaños de la mano de la periodista de espectáculos Yanina Latorre y la modelo y ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

Wanda viajó a Buenos Aires y volvió a Punta del Este durante este sábado. 
Wanda Nara se reencontró con sus hijas y viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo

Latorre sostuvo que el empresario le había escrito a una exnovia para volver a verse y Ciardone aseguró que Migueles le dijo "de tomar un café". "Le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cagadas", relató en América.

Un móvil del mismo canal interceptó a la conductora de MasterChef Celebrity de compras junto a Migueles y sus hijas y el cronista le planteó: "En Buenos Aires dicen que están separados". La modelo sonrió, lo negó, se despidió y cerró la puerta del auto sin realizar ningún comentario.

Este domingo, la actriz había contestado a los rumores de manera indirecta con una historia en la que se veía a su novio a su lado en el avión de regreso a Argentina. El empresario siempre aparece sonriente.

Sin embargo, durante el móvil no detalló qué piensa de los rumores sobre infidelidades. Su forma de responder sigue siendo mostrarse con Migueles y él elige mantenerse alejado de las cámaras.

Durante el móvil, Nara también explicó que había vuelto a Argentina para reencontrarse con sus hijas después de que pasaran la Navidad con Mauro Icardi y viajar de nuevo a Uruguay y confirmó que se encontrará con Susana Giménez del otro lado del Río de la Plata, aunque todavía no sabe en qué hogar se reunirán.

