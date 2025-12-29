29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revés para el Gobierno: un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

Se trata de un fallo del magistrado Martín Cormick luego de un amparo colectivo que advirtió una "represalia de derechos", debido a la medida resuelta por el Ministerio de Seguridad.

Por
El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.

El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.

El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, declaró nulo el protocolo antipiquetes que rige desde diciembre de 2023 y fue impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de un amparo colectivo propulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado. 
Te puede interesar:

Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale"

En su resolución, Cormick consideró distintos artículos de la Constitución Nacional y recordó que marca que "ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos".

En tal sentido, señaló que la ley suprema subraya que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservada a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

También marcó que los organismos que participaron del amparo enfatizaron que "la decisión administrativa implica una represalia de derechos, es decir una represalia, o respuesta de castigo no previsto en norma alguna, y vinculada a los distintos sistemas de protección social que brinda el Estado y resulta ser una medida extorsiva, dilemática y desproporcionada que afecta a aquellas personas -exclusivamente- que se encuentran en situación de pobreza".

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad.

El protocolo de Bullrich incluye la intervención sin orden judicial de las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, en todos los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales que se realicen en el territorio federal utilizando, para liberar las calles, "la mínima fuerza necesaria y suficiente" la cual será graduada "en proporción a la resistencia".

Con la medida, deben ser identificadas todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los conductores y vehículos utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que podrán llegar a la incautación de los mismos.

También se le da aviso al juzgado competente en caso de daño ambiental en los casos que haya quema de cubiertas. En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a sus responsables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Seguí en vivo la sesión del Senado: tras aprobarse el Presupuesto 2026, ahora se debate Inocencia Fiscal

play

Milei agasajó a sus ministros con un asado en la Quinta de Olivos

Cena de fin de año del gabinete de Javier Milei en 2024.

Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026

play

Tras el dictamen, Bullrich aclaró que no hay "cambios previstos" en el Presupuesto 2026

Javier Milei termina 2025 con menos confianza de la gente en su gobierno que el año anterior.

La confianza en el Gobierno cayó con respecto al 2024, pero sigue por encima de lo que tuvieron Alberto Fernández y Macri

Los trabajadores de la línea 148 siguen de paro.

Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

Rating Cero

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.
play

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Con paisajes imponentes y una trama sensible, se presenta como una elección perfecta para cerrar la semana con una dosis de emoción e inspiración.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la película que es para toda la familia, tiene aventura y te hará emocionar

últimas noticias

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Rusia denunció que Ucrania intentó atacar la residencia de Vladimir Putin y prometió represalias

Hace 11 minutos
En la última semana del año, la máxima podría rozar los 40°. 

Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica

Hace 55 minutos
play

La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización"

Hace 1 hora
El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.

Revés para el Gobierno: un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

Hace 1 hora
Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Hace 1 hora