El Hospital Alemán de Buenos Aires dio a conocer este lunes un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen. En el comunicado señalan que el chef y empresario continúa internado en la unidad coronaria de la institución, bajo control médico permanente, y que su estado de salud es estable desde el punto de vista hemodinámico.

"El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable", comienza el texto que lleva la firma del director médico del hospital, Norberto Mezzadri.

"En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención", se agrega en el comunicado.

Por último el hospital reiteró que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. "No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica", completaron en el texto.

Petersen había sido internado luego de sufrir una descompensación, asociada a un episodio cardíaco, durante una excursión en el volcán Lanín. El cocinero estuvo internado más de diez días en los hospitales de Junín y San Martín de los Andes y luego fue traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser atendido en un centro de mayor complejidad para su evaluación y tratamiento.

