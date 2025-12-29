Javier Milei firmará un decreto para aumentar los sueldos del Ejecutivo La suba alcanzará a los cargos jerárquicos, desde el Presidente hasta subsecretarios, y quedará alrededor de un 30% por debajo de la inflación acumulada. Por + Seguir en







Javier Milei firmará un decreto para aumentar los sueldos del Ejecutivo tras dos años de congelamiento

Tras dos años sin actualizaciones, el presidente Javier Milei firmará este martes un decreto que habilitará un aumento salarial para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. La medida será publicada en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero, según confirmaron fuentes oficiales.

La recomposición alcanzará desde el Presidente hasta los subsecretarios, y será la primera suba desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2023. De acuerdo con estimaciones oficiales, la pérdida del poder adquisitivo acumulada ronda el 60% por efecto de la inflación. La actualización prevista dejará los salarios aproximadamente un 30% por debajo de ese índice.

En el Gobierno explican que la decisión busca alinear los sueldos políticos con los incrementos otorgados a los empleados públicos a través de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Actualmente, el presidente percibe $4.066.018; la vicepresidenta, $3.764.820; los ministros, $3.584.006; los secretarios, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510.

El congelamiento salarial había sido dispuesto por el propio Milei como señal de austeridad. Un intento de recomposición impulsado en marzo de 2024 por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue anulado mediante el Decreto 235/2024, bajo el argumento de que “los políticos debían dar el ejemplo” en un contexto de crisis.

En los últimos meses, el reclamo por el atraso salarial se intensificó dentro del Gabinete, ante las dificultades para retener cuadros técnicos y competir con el sector privado. La decisión cuenta con el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La suba reavivó las comparaciones con los salarios del Poder Legislativo, que superan los $10 millones brutos en el Senado, y con los ingresos del resto de la población. El Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubicó en $334.800 en diciembre, mientras que el salario promedio del país fue de $1.483.740 en octubre.