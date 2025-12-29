A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

La actriz tuvo un papel destacado en una de las sitcom más populares de la década del 80. Sufría de una extraña enfermedad en los huesos y estaba internada por una hemorragia interna.

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

Hollywood está de luto luego que se confirmara la muerte de una querida actriz de la industria: Melanie Watson, quien se ganó el cariño de la gente por su participación en la serie Blanco y Negro, falleció a los 57 años.

La actriz, que estuvo en apenas cuatro capítulos , pero se ganó el corazón del público que seguía la exitosa sitcom de Gary Coleman, que fue furor en los años 80, estuvo de varios días internada en un hospital de Colorado, Estados Unidos.

Watson sufría osteogénesis imperfecta , una enfermedad de los huesos de cristal (un trastorno genético que afecta la producción de colágeno, debilitando la estructura ósea), y por eso debía usar silla de ruedas. En las últimas semanas, según informó su hermano al sitio TMZ, la actriz debió ser atendida por una hemorragia interna, vinculada con su cuadro.

Lamentablemente, con el correr de los días su salud empeoró y falleció el 26 de diciembre , aunque la noticia recién trascendió en estas horas.

Melanie Watson nació el 20 de julio de 1968 en California, Estados Unidos, y su único papel artístico fue el de Kathy Gordon, en la serie protagonizada por Gary Coleman, Blanco y Negro, con rol muy importante.

Watson inició su camino en la ficción en la tercera temporada: es en el episodio “Kathy”, de 1982, en el que todo se centró alrededor de ella y su lucha diaria en la escuela por la condición que tenía.

Durante los Juegos Olímpicos que se hicieron en Los Ángeles en 1984, los productores también focalizaron un episodio alrededor de sus superaciones personales.

Durante una entrevista al medio IndieWire en 2020, Watson reveló que, en aquella época, no tenía silla de ruedas. “Así que me llevaban a todas partes. Era un poco quisquillosa. Siempre estaba jugando con mi yo-yo y escuchando mi walkman”, recordó.

Melanie estuvo casada con Robert Bernhardt durante dos años, de 1994 a 1996. También fundó la organización Train Rite, que entrena perros de refugios para ayudar a personas discapacitadas.