16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

A casi 24 horas del cierre de las listas, los espacios políticos comenzaron a confirmar a sus candidatos

A la medianoche del domingo cierran las listas y ya hay muchos anuncios en las principales fuerzas políticas, en los distintos distritos del país. ¿Quiénes son los candidatos y candidatas confirmados para competir en los comicios de octubre?

Por
Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

Las diferentes fuerzas políticas y alianzas disponen de plazo hasta la medianoche del domingo 17 de agosto para oficializar a sus candidatos que participarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin embargo, ya en la tarde del sábado comenzaron a sucederse los anuncios que dan cuenta de candidaturas confirmadas en los distintos espacios, para varios importantes distritos del país.

Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, tras la afiliación.
Te puede interesar:

El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Apenas pasado el mediodía, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, confirmó este sábado que el ministro de Defensa, Luis Petri, será quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por el frente que comparten en la provincia. A través de una publicación en sus redes sociales, Cornejo felicitó a Petri y le brindó un fuerte respaldo a su postulación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1956771095450726816&partner=&hide_thread=false

La confirmación de Petri se suma al anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien el viernes confirmó su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, el un nuevo movimiento en el ajedrez político que suma más incertidumbre al Gabinete de Javier Milei, que podría tener que cubrir esas dos vacantes más adelante.

El economista Agustín Monteverde será el segundo de Bullrich para pelear por los dos escaños al Senado. Pilar Ramírez y Carlos Torrendell van como candidatos a senadores suplentes.

Los candidatos a diputados en CABA serán Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis (PRO) y Antonela Giampieri (PRO), Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Hector Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

En la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert será quien encabece la lista de La Libertad Avanza. Podría estar acompañado por la exvedette Karen Reichardt y Diego Santilli, ya alejado del PRO.

La unidad del peronismo

Finalmente habrá unidad en el peronismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que el Frente Patria Grande, encabezado por el dirigente Juan Grabois, amagara con presentarse por fuera del armado de Fuerza Patria.

Según informó la periodista Rosario Ayerdi en C5N, la nómina que el peronismo presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará encabezada por Itahi Hagman como primer candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.

La segunda de la lista de candidatos a diputados por CABA será Kelly Olmos. La siguen Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

En la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana será quien encabece la nómina. Además, el propio Grabois también tendrá un lugar en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, mientras que no está confirmado qué lugar ocupará Máximo Kirchner. En cuanto a Sergio Massa, no será candidato en estas elecciones.

Myriam Bregman en el Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda-Unidad, que une al PTS, PO, MST e IS, presentó sus listas para las elecciones del próximo 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Myriam Bregman, abogada, referente de la lucha por los derechos humanos y del feminismo encabeza la lista de postulantes a diputados nacionales por ese frente. A su vez, el sociólogo, docente y diputado nacional Christian Castillo será quien encabece la lista a senadores por el mismo distrito.

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un sector de la UCR bonaerense no estaba de acuerdo con una candidatura de Randazzo.

La UCR bonaerense se bajó del frente Provincias Unidas para octubre

Petri se postula para diputado. 

Petri será candidato a diputado en Mendoza y dejará otra vacante en el Gabinete de Javier Milei

El conductor de Minuto Uno.

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

play

Fernando "Pato" Galmarini: "El peronismo siempre fue un quilombo"

Javier Milei en La Plata.

Milei llamó a "ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo" en la provincia de Buenos Aires

Javier Milei atacó a Axel Kicillof.

Milei volvió a atacar a Kicillof en La Plata: "Tirano de aldea y comunista enano"

Rating Cero

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Conocé todos los rumores que circulan al rededor de la reconocida cantante

¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja

últimas noticias

Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, tras la afiliación.

El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Hace 17 minutos
El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

Hace 18 minutos
Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

A casi 24 horas del cierre de las listas, los espacios políticos comenzaron a confirmar a sus candidatos

Hace 42 minutos
play
Todo Platense celebra su primer triunfo en el Clausura.

Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invicto

Hace 1 hora
El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad

El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad

Hace 1 hora