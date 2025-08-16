A casi 24 horas del cierre de las listas, los espacios políticos comenzaron a confirmar a sus candidatos

A la medianoche del domingo cierran las listas y ya hay muchos anuncios en las principales fuerzas políticas, en los distintos distritos del país. ¿Quiénes son los candidatos y candidatas confirmados para competir en los comicios de octubre?

Las diferentes fuerzas políticas y alianzas disponen de plazo hasta la medianoche del domingo 17 de agosto para oficializar a sus candidatos que participarán en las elecciones legislativas del 26 de octubre . Sin embargo, ya en la tarde del sábado comenzaron a sucederse los anuncios que dan cuenta de candidaturas confirmadas en los distintos espacios, para varios importantes distritos del país.

Apenas pasado el mediodía, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , confirmó este sábado que el ministro de Defensa, Luis Petri , será quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por el frente que comparten en la provincia. A través de una publicación en sus redes sociales, Cornejo felicitó a Petri y le brindó un fuerte respaldo a su postulación.

La confirmación de Petri se suma al anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien el viernes confirmó su candidatura a senadora por la Ciudad de Buenos Aires , el un nuevo movimiento en el ajedrez político que suma más incertidumbre al Gabinete de Javier Milei , que podría tener que cubrir esas dos vacantes más adelante.

Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1

El economista Agustín Monteverde será el segundo de Bullrich para pelear por los dos escaños al Senado. Pilar Ramírez y Carlos Torrendell van como candidatos a senadores suplentes.

Los candidatos a diputados en CABA serán Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis (PRO) y Antonela Giampieri (PRO) , Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Hector Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

En la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert será quien encabece la lista de La Libertad Avanza. Podría estar acompañado por la exvedette Karen Reichardt y Diego Santilli, ya alejado del PRO.

La unidad del peronismo

Finalmente habrá unidad en el peronismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que el Frente Patria Grande, encabezado por el dirigente Juan Grabois, amagara con presentarse por fuera del armado de Fuerza Patria.

Según informó la periodista Rosario Ayerdi en C5N, la nómina que el peronismo presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará encabezada por Itahi Hagman como primer candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.

La segunda de la lista de candidatos a diputados por CABA será Kelly Olmos. La siguen Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

En la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana será quien encabece la nómina. Además, el propio Grabois también tendrá un lugar en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, mientras que no está confirmado qué lugar ocupará Máximo Kirchner. En cuanto a Sergio Massa, no será candidato en estas elecciones.

Myriam Bregman en el Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda-Unidad, que une al PTS, PO, MST e IS, presentó sus listas para las elecciones del próximo 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Myriam Bregman, abogada, referente de la lucha por los derechos humanos y del feminismo encabeza la lista de postulantes a diputados nacionales por ese frente. A su vez, el sociólogo, docente y diputado nacional Christian Castillo será quien encabece la lista a senadores por el mismo distrito.

