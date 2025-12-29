29 de diciembre de 2025 Inicio
La Fraternidad denunció la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

El gremio de maquinistas afirmó que no se repondrán los servicios de larga distancia desde Retiro y advirtió que las reparaciones de vías se usan como excusa para mantener la cancelación.

La Fraternidad denunció la cancelación de los trenes de larga distancia que unen Retiro con Córdoba y Tucumán y señaló que la situación configura un “lock-out” contra el transporte ferroviario de pasajeros. El sindicato sostuvo que la falta de servicios perjudica a miles de usuarios y reclamó la defensa de su continuidad.

Los trabajadores de la línea 148 siguen de paro.
“Lamentamos tener razón”, señaló el gremio en un comunicado difundido en las últimas horas, en el que ratificó que no se restablecerán las formaciones, tal como habían anticipado que sucedería.

Según La Fraternidad, las tareas de reparación de vías y el descarrilamiento ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en el servicio a Tucumán se convirtieron en “la excusa ideal” para no reponer los trenes.

El sindicato remarcó que, si bien inicialmente consideró acertadas las obras de infraestructura, la situación derivó en una decisión que priva a los servicios de larga distancia de volver a circular. En ese sentido, advirtió que la suspensión afecta principalmente a los sectores de menores recursos, al impedir el acceso a un medio de transporte a costos accesibles.

“La cancelación de estos trenes deja sin alternativas a miles de usuarios. Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado que lleva la firma de Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad.

Consultado por C5N, Maturano consideró que el servicio de larga distancia estará en riesgo hasta el regreso de "un gobierno nacionalista, patriótico y soberano" ya que el gobierno de Javier MIlei "no acepta la justicia social" ni en el derecho de las personas con menos recursos a viajar para encontrarse con sus familiares o por motivos laborales/personales.

