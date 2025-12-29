29 de diciembre de 2025 Inicio
La confianza en el Gobierno cayó con respecto al 2024, pero sigue por encima de lo que tuvieron Alberto Fernández y Macri

El indicador elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella sufrió una ligera baja en el cierre del año, pero está arriba de lo que sus predecesores alcanzaron en la misma etapa del mandato.

Javier Milei termina 2025 con menos confianza de la gente en su gobierno que el año anterior.

En medio de la aprobación del Presupuesto 2026, el Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, disminuyó 0,1% en diciembre y sufre una caída interanual de 7,2%.

El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.
El indicador, que se mide mensualmente en una escala de 0 a 5, se ubica en 2,46 en el último mes de 2025. En relación a noviembre, registró una leve variación de -0,1% y, en términos interanuales, de -7,2%.

"Aun así, el nivel de diciembre se ubica por encima del observado en el mismo punto del mandato de las dos gestiones anteriores: es 4,3% superior al de diciembre de 2017 (gestión de Mauricio Macri; ICG = 2,36) y 73,2% superior al de diciembre de 2021 (gobierno de Alberto Fernández; ICG = 1,42)", expresaron desde la casa de estudios.

"Tras el marcado aumento de noviembre, en diciembre el ICG se mantuvo prácticamente estable. Este patrón se repite por segundo diciembre consecutivo, con variaciones acotadas: en diciembre de 2024 el índice descendió un 0,3%", añadieron.

Índice de Confianza en el Gobierno Universidad Torcuato Di Tella diciembre 2025

En 2025, el ICG se movió dentro de un rango relativamente acotado: alcanzó un máximo de 2,61 (enero) y un mínimo de 1,94 (septiembre). En diciembre cierra el año en 2,46, ubicándose 0,52 puntos por encima del mínimo anual y 0,15 puntos por debajo del máximo.

Desglosando según sus cinco subíndices, la variación del ICG en diciembre fue negativa en dos: Capacidad se ubicó en 2,89 (-1,4%) y Honestidad en 2,79 (-0,7%). Eficiencia se mantuvo en 2,32 (0,0%), mientras que Gobierno e Interés se ubicaron en 2,28 (+0,9%) y 2,04 (+1,0%), respectivamente. Este mes se mantiene la jerarquía relativa de los subíndices observada en noviembre.

Respecto de noviembre, el ICG mostró variaciones dispares en sus cinco componentes, todas ellas pequeñas. La Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,89 (-1,4%) y la Honestidad de los funcionarios en 2,79 (-0,7%); ambos continúan siendo los componentes con valores más altos.

La Eficiencia en la administración del gasto público se mantuvo en 2,32 (0,0%). Por su parte, la Evaluación general del gobierno (2,28; +0,9%) y la Preocupación por el interés general (2,04; +1,0%) registraron incrementos leves y continúan siendo los subíndices más rezagados.

Al igual que los meses anteriores, el ICG es más alto entre los hombres que entre las mujeres; entre los jóvenes de 18 a 29 años y los mayores de 50 que en el segmento de 30 a 49; el Interior continúa mostrando el nivel más alto, y CABA vuelve a ocupar el segundo lugar, posición que en noviembre correspondió al GBA.

Índice de Confianza en el Gobierno Universidad Torcuato Di Tella diciembre 2025

