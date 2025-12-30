Gas: el Gobierno definió aumentos en Metrogas para el comienzo de 2026

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó los nuevos cuadros tarifarios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las empresas que proveen el servicio en todo el país.

El Gobierno definió los nuevos cuadros tarifarios con incrementos para el servicio de gas natural de Metrogas y de las distintas empresas proveedoras de todo el país, que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.

La medida se implementó a través de la Resolución 1009/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) , publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Carlos Casares.

En el caso de Metrogas S.A., la Resolución 1009/2025 habilitó los incrementos detallados en el anexo que acompaña la norma, donde se especifican los cargos por categoría y zona. Para la categoría R1 (usuarios residenciales de menor consumo) el valor aprobado fue de $3.514,29 para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en territorio bonaerense la tarifa quedó fijada en $4.058,43 .

En el otro extremo del cuadro residencial, la categoría R4 (correspondiente a los usuarios de mayor consumo) pasó a tener un cargo de $83.960,03 en la Capital Federal y de $45.627,20 en la provincia de Buenos Aires , según dispuso el organismo.

De manera similar, la Resolución 1012/2025 estableció los nuevos ajustes tarifarios para Naturgy BAN S.A. , incluidos en el anexo de la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones tarifarias. De acuerdo con lo aprobado, la categoría R1 en la zona norte del Gran Buenos Aires quedó en $2.876,99, mientras que la R4 ascendió a $30.807,68 .

Aumentos de gas: qué pasa con las tarifas de usuarios R2 y R3

Los cuadros también contemplan a los usuarios R2, de consumo intermedio, organizados en subcategorías según rangos de uso, y a los R3, que agrupan a los residenciales de mayor demanda, igualmente divididos en segmentos.

En ambos casos, las resoluciones aclaran que las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y que se mantienen las bonificaciones para los usuarios de los niveles 2 y 3, de acuerdo con el esquema de segmentación de subsidios.

“Las bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía”, subrayan los textos oficiales. Además, se señala que corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios que contemplen los precios actualizados del gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización prevista en las reglas básicas de la licencia.