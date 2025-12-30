30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gas: el Gobierno definió aumentos en Metrogas para el comienzo de 2026

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó los nuevos cuadros tarifarios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las empresas que proveen el servicio en todo el país.

Por
Metrogas y el resto de las empresas implementan una serie de aumentos.

Metrogas y el resto de las empresas implementan una serie de aumentos.

El Gobierno definió los nuevos cuadros tarifarios con incrementos para el servicio de gas natural de Metrogas y de las distintas empresas proveedoras de todo el país, que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.

donde quedan los refugios climaticos de la ciudad ante las altas temperaturas
Te puede interesar:

Dónde quedan los Refugios Climáticos de la Ciudad ante las altas temperaturas

La medida se implementó a través de la Resolución 1009/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Carlos Casares.

Nuevas tarifas de Metrogas en el AMBA: valores por categoría y zona

En el caso de Metrogas S.A., la Resolución 1009/2025 habilitó los incrementos detallados en el anexo que acompaña la norma, donde se especifican los cargos por categoría y zona. Para la categoría R1 (usuarios residenciales de menor consumo) el valor aprobado fue de $3.514,29 para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en territorio bonaerense la tarifa quedó fijada en $4.058,43.

En el otro extremo del cuadro residencial, la categoría R4 (correspondiente a los usuarios de mayor consumo) pasó a tener un cargo de $83.960,03 en la Capital Federal y de $45.627,20 en la provincia de Buenos Aires, según dispuso el organismo.

De manera similar, la Resolución 1012/2025 estableció los nuevos ajustes tarifarios para Naturgy BAN S.A., incluidos en el anexo de la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones tarifarias. De acuerdo con lo aprobado, la categoría R1 en la zona norte del Gran Buenos Aires quedó en $2.876,99, mientras que la R4 ascendió a $30.807,68.

Aumentos de gas: qué pasa con las tarifas de usuarios R2 y R3

Los cuadros también contemplan a los usuarios R2, de consumo intermedio, organizados en subcategorías según rangos de uso, y a los R3, que agrupan a los residenciales de mayor demanda, igualmente divididos en segmentos.

En ambos casos, las resoluciones aclaran que las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y que se mantienen las bonificaciones para los usuarios de los niveles 2 y 3, de acuerdo con el esquema de segmentación de subsidios.

“Las bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía”, subrayan los textos oficiales. Además, se señala que corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios que contemplen los precios actualizados del gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización prevista en las reglas básicas de la licencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre: bancos, comercios y transporte

Cronograma de servicios públicos para Navidad: cómo funcionan los bancos, comercios y transporte público

Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar abre estable su última rueda del 2025

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fabricas cerradas y miles de empleos perdidos

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

Rating Cero

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

El nuevo look de Magui Bravi que sorprendió en su última aparición pública.

La impresionante transformación de Magui Bravi: irreconocible con su nuevo look

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 17 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 25 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 28 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 42 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 42 minutos