29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada

La expresidenta permanece en el Sanatorio Otamendi, luego de ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Además, se recupera del íleo posoperatorio y comenzó a ingerir alimentos semisólidos.

Por

Cristina Kirchner se encuentra internada.

El Sanatorio Otamendi difundió un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda por peritonitis localizada y permanece internada. Además, el establecimiento médico detalló que continúa recuperándose del íleo posoperatorio y que comenzó a ingerir alimentos semisólidos.

Cristina Kirchner permanecerá internada. 
Te puede interesar:

Nuevo parte médico de Cristina: "Se mantiene la indicación de internación"

En el parte médico, el Sanatorio Otamendi expuso que progresa el estado de salud de Cristina, luego de que fuera operada de urgencia el 20 de diciembre: "Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".

En tal sentido, detallaron la asistencia que recibe la exmandataria y señalaron que ya consume alimentos semisólidos: "La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia".

No obstante, aclararon que continuará internada. "De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico", marcaron.

Cristina Kirchner parte médico
El nuevo parte médico de Cristina Kirchner.

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner.

La intervención quirúrgica resultó exitosa, y se llevó a cabo en un marco de alta tensión judicial y política. La expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con prisión domiciliaria, por la causa "Vialidad". Además, en los últimos días la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y mantuvo la obligación del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.

La última noticia en torno a la actualidad de la expresidenta ocurrió en el marco de su situación judicial. El 18 de diciembre la Corte Suprema rechazó el planteo presentado por su defensa contra la colocación de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria, al considerar que el recurso carecía de una fundamentación adecuada.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución, tras ser condenada en la causa conocida como "Vialidad". El 10 de junio la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

La decisión del máximo tribunal implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina sigue internada y bajo tratamiento antibiótico.

Nuevo parte médico de Cristina: pasará Navidad internada y bajo tratamiento antibiótico

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: cuando le dan el alta a la expresidenta

Nuevo parte médico de Cristina: sigue internada y con tratamiento antibiótico

Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis.

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: "Sin fiebre ni complicaciones"

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

Cristina continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien"

play

"Nunca caminarás sola": La militancia acompañó a Cristina en el Sanatorio Otamendi

Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Primer parte médico de Cristina: fue operada y se recupera sin complicaciones

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

Hace 13 minutos
En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

Hace 28 minutos
El Gobierno confirmó que vetará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

El Gobierno confirmó que apelará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

Hace 48 minutos
Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Hace 48 minutos
 El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). 

El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

Hace 49 minutos