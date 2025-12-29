La expresidenta permanece en el Sanatorio Otamendi, luego de ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Además, se recupera del íleo posoperatorio y comenzó a ingerir alimentos semisólidos.

El Sanatorio Otamendi difundió un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner , quien fue intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda por peritonitis localizada y permanece internada. Además, el establecimiento médico detalló que continúa recuperándose del íleo posoperatorio y que comenzó a ingerir alimentos semisólidos.

En el parte médico, el Sanatorio Otamendi expuso que progresa el estado de salud de Cristina, luego de que fuera operada de urgencia el 20 de diciembre: "Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".

En tal sentido, detallaron la asistencia que recibe la exmandataria y señalaron que ya consume alimentos semisólidos: "La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia".

No obstante, aclararon que continuará internada. "De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico" , marcaron.

La intervención quirúrgica resultó exitosa , y se llevó a cabo en un marco de alta tensión judicial y política. La expresidenta cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con prisión domiciliaria, por la causa "Vialidad". Además, en los últimos días la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y mantuvo la obligación del uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.

La última noticia en torno a la actualidad de la expresidenta ocurrió en el marco de su situación judicial. El 18 de diciembre la Corte Suprema rechazó el planteo presentado por su defensa contra la colocación de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria, al considerar que el recurso carecía de una fundamentación adecuada.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución, tras ser condenada en la causa conocida como "Vialidad". El 10 de junio la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

La decisión del máximo tribunal implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.