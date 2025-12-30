Paro de colectivos en nueve líneas del AMBA: cuáles no funcionan Los trabajadores de la empresa Nuevo Halcón S.A. realizan una protesta por el pago adeudado de aguinaldos. La protesta se realiza en la puerta de la empresa MOQSA, que tampoco presta servicio. Por + Seguir en







Paro de colectivos en 9 líneas.

Los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A. continúan con la medida de fuerza por el pago adeudado del aguinaldo, viáticos y cargas sociales incumplidas, por lo que no brindan servicio. Ante esto, protestaron en la puerta de la empresa MOQSA, que decidió que sus choferes tampoco salgan de las cabeceras.

El reclamo de la 148 y 502 viene de larga data. Todos los meses denuncian que no les pagaron en su totalidad el sueldo y, hasta que no le regularizan el pago, no vuelven a trabajar. Pero en diciembre no realizaron la medida los primeros días, sino que el reclamo vino con el aguinaldo.

Por ese motivo, los trabajadores votaron realizar medida de fuerza en la puerta de otras empresas para poder hacer más fuerte el reclamo y así fue. Fueron hacia las puertas de MOQSA que es donde funciona la sede administrativa central de la empresa.

De este modo, las nueve líneas afectadas son la 148 y 502, inicialmente, y la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Esperan la respuesta patronal para volver a trabajar, mientras tanto no pusieron horario de finalización al reclamo.