Javier Milei: "El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano" En una entrevista con The Telegraph, el Presidente volvió a respaldar a Estados Unidos, elogió a Donald Trump y ratificó su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.







El presidente Javier Milei reforzó su alineamiento internacional con Estados Unidos y renovó sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusó de expandir el comunismo en la región.

“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, sostuvo el mandatario en una entrevista publicada por The Telegraph en las últimas horas.

En ese marco, afirmó que “el mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y agregó que, si la experiencia cubana llegara a su fin, “el mundo también sería un lugar mejor”.

Milei también se refirió al escenario internacional y a la disputa de poder entre las grandes potencias. A su entender, el eje del debate global ya no pasa por la globalización, sino por la geopolítica. “Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, señaló.

En ese esquema, ubicó a Estados Unidos como el tercer actor central. “Y hay otro que es Estados Unidos, tratando de asegurar que su área de influencia sea todo el continente americano”, explicó, en línea con su respaldo explícito a la política exterior estadounidense y su sintonía con el expresidente Donald Trump.