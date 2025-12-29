Durante el fin de semana circularon en redes sociales foto de la participante de MasterChef tomando sol en topless, actitud que molestó a los vecinos del amigo donde ocurrió el hecho.

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

La influencer Sofía “La Reini” Gonet quedó envuelta en una nueva polémica durante el fin de semana luego que en redes sociales circularan una foto tomando sol en topless en la casa de un amigo en Nordelta. Ahora, esa situación derivó en una demanda por exhibicionismo.

Todo comenzó cuando el periodista Fede Flowers publicó en sus redes sociales las imágenes de la influencer recostada al sol sin la parte superior de la bikini. Si bien el comunicador la borró rápido, según trascendió las fotos habrían sido tomadas dentro de un barrio privado y que dicha actitud habría incomodado a algunos vecinos del country.

Esto terminó de confirmarse en las últimas horas cuando finalmente la propia Gonet mostró en sus redes sociales la carta documento que le llegó . “Intimo a Usted para que d e forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas ”, se lee en el papel.

En el mismo comunicado, se le solicita a que cambie su comportamiento: “Del mismo modo para que se abstenga de seguir extralimitándose en sus dichos que reflejan total falta de responsabilidad relacional y del respeto que amerita”.

Por otra parte, también se mencionan que la participante de MasterChef Celebrity “está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo”.

Por último, en el escrito también señala que “la intimación se cursa bajo apercibimiento”. Por lo que, si continúa con dicho comportamiento “indebido”, la influencer deberá pagar una multa.

Sofía Gonet demanda Instagram

El descargo de La Reini contra Homero Pettinato tras el escándalo

La participante de Masterchef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, quedó envuelta en un escándalo luego de exponer en redes sociales conversaciones con su expareja, Homero Pettinato, y ahora hizo una aparición para hacer un fuerte descargo sobre la situación.

La influencer mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura con insultos y el hijo del conductor Roberto Pettinato replicó con más mensajes que le envió su ex con amenazas.

Ahora, y luego de que haya opiniones de varias índoles, La Reini hizo subió un video con una extensa explicación, reconoció que a redes recibió “miles de mensajes diciendo que era una psicópata, que debería estar internada o presa y recibiendo millones de mensajes diciendo que ojalá me maten, me caguen a piñas o internen”.

“Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y necesita ayuda”, empezó asegurando en un video de TikTok.

En esa línea, indicó que su intención no es juzgarlo, pero que todos esos momentos desencadenaba en “situaciones y actitudes que no sabía manejar”: “Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando más la toxicidad hasta terminar en esto que es mostrar nuestras peores miserias”.