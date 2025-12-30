A cinco años de la promulgación de la Ley del Aborto: claves, situación actual y riesgos a futuro

El 30 de diciembre de 2020 la marea verde logró la gran conquista: la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito se convirtió en realidad. Cinco años después, especialistas cuentan cómo se garantiza la medida en medio de los profundos recortes presupuestarios por parte del Gobierno.

Aborto legal en Argentina: estado de situación a cinco años de la promulgación de la ley.

Después de años de lucha en las calles, de micromilitancia entre amigas, familia y conocidas (y no conocidas), el feminismo se cargó su primera gran victoria cinco años atrás, el 30 de diciembre de 2020. En ese entonces, durante la madrugada y tras doce horas de debate, la Cámara alta aprobó el proyecto de legalización y despenalización del aborto con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.

Afuera del Congreso y en todo el país, la marea verde se mantenía en vilo después de haber tropezado en varios intentos fallidos, el más reciente de ellos en el año 2018. Entre lágrimas y abrazos, mujeres y diversidades celebraban la conquista y sentían el alivio de haber ganado nuevos derechos para aquellas mujeres que soñaban con algo más simple de lo que parecía: atravesar una maternidad deseada, con todo lo que eso conlleva.

Si bien la ley se promulgó y comenzó a aplicarse recién en enero de 2021, días después de su publicación oficial; hoy, a cinco años de aquel día, el panorama es sumamente diferente . En medio de un escenario de desmantelamiento y desfinanciamiento de las áreas responsables de su ejecución, la desigualdad volvió a colocarse en el centro de la cuestión.

Gio Eiriz , articulante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la región Ciudad de Buenos Aires, dialogó con C5N y brindó detalles sobre el estado de situación de la normativa en 2025.

"Nos gusta afirmar que es ley, de orden público y está vigente en todo el país. Es una ley muy fuerte y muy robusta que regula el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, pero que en este momento y sobre todo a partir de la asunción de Javier Milei está siendo desfinanciada y vaciada. Ese es el mayor peligro, hay faltante de medicación para garantizar la ILE y la IVE" .

Aborto seguro, legal y gratuito en Argentina: las principales problemáticas que enfrenta la ley

Eiriz puntualizó en el hecho de que, ante la falta de financiamiento a nivel nacional, el cumplimiento de la ley queda supeditado a los gobiernos provinciales, que deben incluirlos en sus partidas presupuestarias.

En primera instancia, las administraciones deben garantizar el acceso al misoprostol y a la mifepristona; medicamentos indicados para realizar un aborto hasta la semana 12 de gestación. La normativa también indica que las mujeres o personas gestantes que quieran realizarse esta práctica deben contar con asesoramiento, asistencia y también contención.

"Si antes era desigual, cuando se sancionó la ley, imaginate hoy. Sabíamos que iba a ser difícil la implementación porque hay resistencia en muchos lugares, según qué alianza política haya con las iglesias. Hay provincias que se declaran provida y antiderechos, por lo que el cumplimiento de la ley depende mucho de organizaciones y redes feministas que estén activas", subrayó la referente feminista.

Y advirtió que "cuando hay un gobierno que tiene intención de no cumplir con la ley y reducir a 0 la entrega de misoprostol y mifepristona, se torna mucho más complejo el panorama". Es así que aseguró que el desfinanciamiento "ya no pasa por una cuestión presupuestaria, sino también de intencionalidad".

aborto-ley El aborto se sancionó en diciembre de 2020.

En ese sentido, Eiriz afirmó que las provincias del norte argentino y del litoral son las más comprometidas en cuanto a la implementación por varias razones: falta de medicamentos, por habilitar el mal uso de la objeción de conciencia, por brindar información no fehaciente y también maltratar a las mujeres que consultan por la posibilidad de abortar.

Es por eso que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se hace hincapié en "fortalecer las redes de acompañamiento, donde no se intenta reemplazar al Estado, sino en brindar ese sostén a las mujeres que no tienen información y piensan que la ley ya no existe".

"Vamos en un camino desigual: pero hay que seguir hablando de la ley, de los derechos que se ampliaron, de cómo te tienen que tratar y de qué es lo que te corresponde por ley. Pero, principalmente, que el Estado tiene una responsabilidad y que no nos tenemos que mover de donde estamos porque es ilegal lo que se está haciendo", denunció.

Aborto legal en Argentina: no hay cifras desde 2023

A partir de la llegada del gobierno de Javier Milei, así como ocurrió con el debilitamiento de la línea 144, que dejó de registrar de manera oficial los femicidios, la misma suerte corrió el recuento de las ILE y las IVE.

De acuerdo al informe publicado por el Ministerio de Salud, entre 2021 y 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema de salud, a la vez que se detectó un aumento un 118% la cantidad de efectores de salud que garantizan el aborto, generando condiciones para un acceso seguro y contribuyendo a la reducción de la mortalidad materna por aborto.

Pero, de la mano con la falta de compras de medicación e insumos, como así también la reducción del 81% de la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo entre 2023 y 2024, también se hizo notoria la falta de transparencia de la información porque el Estado dejó de producirla. El último informe ImplementAR fue en el año 2023.

Desde Amnistía Internacional reportaron que recibieron más de 400 denuncias por parte de mujeres que aseguraron haber sufrido barreras en lo que refiere al aborto, principalmente por falta de acceso a información clara y precisa para realizar el procedimiento.

Así las cosas, es prácticamente imposible analizar la evolución de la ley a nivel nacional porque no hay números entre 2023 y 2025. Es decir, no se sabe cuántos abortos seguros se practicaron desde la promulgación de la normativa hasta el día de hoy y si la tendencia se incrementó o disminuyó conforme cambiaron las políticas de Estado.

¿Es posible pensar en dar marcha atrás con la ley?

La referente de la campaña analizó también la coyuntura en la que se enmarca este nuevo aniversario de la ley, con una conducción libertaria que se mostró en varias ocasiones férreamente en contra de los derechos de salud reproductiva y las cuestiones de género.

En una época en la que había debates que parecían zanjados, como de pasar a "aborto sí a aborto no" a "aborto legal o clandestino", parece que todo, muy de a poco, sufre un contundente retroceso. Y esta tendencia parece llevarse puesto a los derechos conquistados, incluso a pesar de que Argentina es uno de los únicos cinco países de Latinoamérica con aborto legal, erigiéndose como una de las principales promotoras de derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

Los números del aborto legal en Chile Argentina es uno de los principales promotores en derechos de salud reproductiva de Latinoamérica Redes Sociales

Apenas cumplidos los dos años de la gestión del actual gobierno, la motosierra continúa a pleno sobre las distintas áreas y organismos estatales, mientras que en paralelo se llevan adelante reformas a nivel estructural. La pregunta es: ¿van por el aborto? ¿es posible que se revierta la ley?

Así piensa Eiriz: "Creemos que si todavía no encaró directamente una derogación de la ley es porque sabe que hay un movimiento fuerte que va a dar pelea y se va a generar una fuerte desestabilización. El Gobierno decide no implementar la ley sabiendo que es ilegal, por eso nos tenemos que ocupar. Ya intentaron llevar un proyecto y la idea fracasó, así que como movimiento no tenemos que dar ni un paso atrás".