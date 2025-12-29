30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Romina Gaetani fue hospitalizada tras denunciar un episodio de violencia de género

La actriz ingresó a un sanatorio de Pilar durante la noche del domingo luego de haber sido presuntamente agredida por su pareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh.

Por
Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar.

Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar.

La actriz Romina Gaetani debió ser trasladada de urgencia a un hospital en la localidad de Pilar tras protagonizar un presunto episodio de violencia de género. El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando personal de seguridad de un establecimiento privado solicitó la intervención de las autoridades al observar que una mujer, identificada luego como la artista, se encontraba en un estado de extrema alteración nerviosa tras haber sido atacada.

Comisaría Quinta de Centenario, Neuquén.
Te puede interesar:

Un hombre intentó asesinar a su expareja en Neuquén y se quitó la vida

Según el parte policial difundido en el programa LAM, el personal de seguridad manifestó que Gaetani "habría sido agredida por su pareja". Ante la gravedad de la situación, se dio aviso inmediato al SAME y a los efectivos policiales. La actriz detalló a los presentes que su pareja "era agresivo por celos", relato que motivó su traslado al hospital central para recibir asistencia médica y contención psicológica.

El conductor Ángel de Brito precisó que la actriz ingresó inicialmente por la guardia para luego ser derivada a otro sector del sanatorio. De acuerdo a la información policial, Gaetani no pudo responder comunicaciones de la prensa de manera inmediata debido a su estado de shock, mientras se dispuso la presencia de la fiscalía en el nosocomio para tomarle declaración testimonial.

Respecto al presunto agresor, la justicia identificó al imputado como Luis Ramón Cavanagh, un empresario argentino de 59 años. El fiscal interviniente ordenó el traslado del acusado a la dependencia correspondiente para formalizar el inicio de las actuaciones legales, en el marco de una causa que generó una fuerte conmoción en el ámbito del espectáculo nacional.

romina gaetani luis cavanagh

Actualmente, Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar a la espera de los informes periciales. El equipo legal de la actriz y la fiscalía trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar el alcance de las agresiones denunciadas y asegurar las medidas de protección necesarias para la víctima tras la internación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los seis motochorros se movilizaban en tres motos.

Violento asalto coordinado en la autopista Ricchieri: lo rodearon entre seis para robarle la moto

Juan Pedro Franco tenía 41 años.

Murió Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, que llegó a pesar casi 600 kilos

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

Este martes habrá actividades por otro aniversario de la masacre de Cromañón.

Familiares y sobrevivientes de Cromañón realizarán una misa y marcharán a 21 años de la masacre

Santa Fe: se hacía pasar por abogado y estafó a clientes por más de $54 millones

Santa Fe: se hacía pasar por abogado y estafó a clientes por más de $54 millones

Rating Cero

Wanda Nara y Martín Migueles.

Entre rumores de infidelidad, Wanda Nara se mostró con su novio y le preguntaron si estaba separada

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Sofía Gonet subió a sus redes sociales la demanda que recibió por parte del vecino de un amigo

Problemas para La Reini Gonet: la demandaron por exhibicionismo

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

últimas noticias

Los seis motochorros se movilizaban en tres motos.

Violento asalto coordinado en la autopista Ricchieri: lo rodearon entre seis para robarle la moto

Hace 1 hora
Industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fabricas cerradas y miles de empleos perdidos

La industria textil cierra el 2025 en estado crítico: desplome de la actividad, fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

Hace 1 hora
Estados Unidos informó el hundimiento de otro buque bajo la acusación de narcotráfico

Estados Unidos informó el hundimiento de otra presunta lancha narco en el Pacífico

Hace 2 horas
Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar.

Romina Gaetani fue hospitalizada tras denunciar un episodio de violencia de género

Hace 2 horas
Juan Pedro Franco tenía 41 años.

Murió Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, que llegó a pesar casi 600 kilos

Hace 3 horas