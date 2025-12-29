Romina Gaetani fue hospitalizada tras denunciar un episodio de violencia de género La actriz ingresó a un sanatorio de Pilar durante la noche del domingo luego de haber sido presuntamente agredida por su pareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh. Por + Seguir en







Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar.

La actriz Romina Gaetani debió ser trasladada de urgencia a un hospital en la localidad de Pilar tras protagonizar un presunto episodio de violencia de género. El hecho ocurrió durante la noche del domingo, cuando personal de seguridad de un establecimiento privado solicitó la intervención de las autoridades al observar que una mujer, identificada luego como la artista, se encontraba en un estado de extrema alteración nerviosa tras haber sido atacada.

Según el parte policial difundido en el programa LAM, el personal de seguridad manifestó que Gaetani "habría sido agredida por su pareja". Ante la gravedad de la situación, se dio aviso inmediato al SAME y a los efectivos policiales. La actriz detalló a los presentes que su pareja "era agresivo por celos", relato que motivó su traslado al hospital central para recibir asistencia médica y contención psicológica.

El conductor Ángel de Brito precisó que la actriz ingresó inicialmente por la guardia para luego ser derivada a otro sector del sanatorio. De acuerdo a la información policial, Gaetani no pudo responder comunicaciones de la prensa de manera inmediata debido a su estado de shock, mientras se dispuso la presencia de la fiscalía en el nosocomio para tomarle declaración testimonial.

Respecto al presunto agresor, la justicia identificó al imputado como Luis Ramón Cavanagh, un empresario argentino de 59 años. El fiscal interviniente ordenó el traslado del acusado a la dependencia correspondiente para formalizar el inicio de las actuaciones legales, en el marco de una causa que generó una fuerte conmoción en el ámbito del espectáculo nacional.

romina gaetani luis cavanagh Actualmente, Gaetani permanece bajo observación médica en Pilar a la espera de los informes periciales. El equipo legal de la actriz y la fiscalía trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar el alcance de las agresiones denunciadas y asegurar las medidas de protección necesarias para la víctima tras la internación.