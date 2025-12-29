El Gobierno confirmó que apelará el fallo que suspende el protocolo antipiquete

29 de diciembre de 2025 Inicio
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión judicial que declaró la nulidad de la medida. Patricia Bullrich cuestionó al juez y ratificó que “el orden no se negocia”.

El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Justicia que suspendió el protocolo antipiquetes. La decisión fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, luego de que un juez federal declarara la nulidad de la medida impulsada por el Ejecutivo.

El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.
Este lunes, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, resolvió dejar sin efecto el protocolo en el marco de una presentación colectiva realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución cuestionó la validez de la política de seguridad diseñada durante la gestión de Patricia Bullrich.

Tras conocerse el fallo, Monteoliva sostuvo que el Gobierno no dará marcha atrás. “Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, afirmó.

Luego agregó: “No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.

En la misma línea se expresó la senador y exministra Bullrich, quien también utilizó la red social X para cuestionar la decisión judicial. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, escribió.

Bullrich señaló además que “quienes festejan son los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, y advirtió que los perjudicados “son siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

“Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”, concluyó.

