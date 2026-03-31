31 de marzo de 2026 Inicio
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El vicerrector de la UBA le pidió al Gobierno "sentarse a dialogar" y criticó el paro "por tiempo indeterminado"

Emiliano Yacobitti remarcó que la Justicia "una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales" y le pidió al Ejecutivo "cesar su ataque deliberado" y "cuidar lo que realmente funciona".

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Emiliano Yacobitti en la marcha federal por las universidades.

Emiliano Yacobitti en la marcha federal por las universidades.

Ámbito/Mariano Fuchila

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y le pidió al Ejecutivo "cesar su ataque deliberado" y "sentarse a dialogar".

Javier Milei buscará dilatar una vez más la discusión.
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"Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino", definió el funcionario universitario en X sobre la gestión de Javier Milei y las medidas de fuerza que hace tres semanas llevan adelante docentes y no docentes, en respuesta al desfinanciamiento y los salarios de pobreza.

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En el mismo tuit, Yacobitti reconoció que "la gran mayoría" de quienes cobran por su trabajo en las universidades nacionales están "por debajo de la Canasta Básica". "No da para más", se lamentó.

Si bien el Gobierno podría apelar el fallo y llevarlo a la Corte Suprema de Justicia, el exdiputado recordó que "la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas".

"No cumplir la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", advirtió el expresidente de la Unión Cívica Radical porteña.

Qué dijo la Justicia sobre la Ley de Financiamiento Universitario

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumpliento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada "a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795".

El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.

Entre los principales argumentos dictados, la Cámara Federal entiende que dado que el Congreso confirmó el proyecto con dos tercios de los votos tras el veto presidencial, el proceso legislativo concluyó con una "insistencia de ambas cámaras" que "no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley".

Se consideró que la postura del Gobierno de dilatar la implementación basándose en normas de jerarquía inferior a la Constitución Nacional afectaba el "principio de división de poderes" y "el sistema republicano".

La medida cautelar avalada por la Justicia este martes, había sido presentada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades del sistema universitario.

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