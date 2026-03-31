31 de marzo de 2026 Inicio
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Paro universitario: fuerte operativo frente a la casa de Adorni en la previa de la clase abierta

La protesta docente suma tensión en su tercera semana. Desde temprano hubo despliegue policial para evitar cortes y el jefe de Gabinete salió de su vivienda rumbo a Casa Rosada.

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Paro universitario: fuerte operativo frente a la casa de Adorni en la previa de la clase abierta

Paro universitario: fuerte operativo frente a la casa de Adorni en la previa de la clase abierta

Este martes continua el paro nacional docente, que ya transita su tercera semana, en el marco de un conflicto con el Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que mantiene en tensión a las casas de estudio de todo el país.

Manuel Adorni, cada vez más complicado.
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La medida, impulsada por las federaciones gremiales Conadu y Conadu Histórica, apunta a visibilizar un doble reclamo: por un lado, la inmediata implementación de la normativa aprobada por el Congreso que aumenta el presupuesto universitario; por el otro, la urgente recomposición salarial ante lo que denuncian como un fuerte deterioro del poder adquisitivo.

En ese contexto, el plan de lucha sumará una acción simbólica y política en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación Gremial Docente de la UBA convocó a una clase abierta este martes a las 10 frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como forma de llevar el conflicto al corazón del poder en medio de las distintas denuncias que acumula el funcionario, al que se lo acusa de enriquecimiento ilícito.

La jornada incluirá exposiciones sobre distintos ejes: desde macroeconomía hasta debates sobre extractivismo, memoria histórica y organización estudiantil durante la última dictadura, en una apuesta por vincular el reclamo salarial con una discusión más amplia sobre el rol de la universidad pública.

Ante esa situación, desde temprano se desplegó un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del domicilio de Adorni, con el objetivo de evitar cortes de calle ante la convocatoria a una clase abierta. El funcionario se retiró temprano de su domicilio y se dirigió a Casa Rosada, en una jornada marcada por la tensión entre el Gobierno y el sector universitario.

Clase abierta

El malestar docente se sostiene, además, en números. Un informe reciente elaborado por gremios de la UBA advirtió que el salario real del sector se encuentra en su nivel más bajo en décadas: más de 35% por debajo de fines de 2023 e incluso inferior a los pisos registrados tras la crisis de principios de siglo.

Mientras tanto, el impacto del paro se hace sentir en distintas instituciones. Universidades como la de Luján llevan adelante una semana completa de cese de actividades, en tanto que en La Plata también se votaron medidas de fuerza que se extenderán durante estos días.

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