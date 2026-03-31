31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia confirmó que el Gobierno deberá cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada y ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación de la legislación aprobada en el Congreso.

Por

La Justicia calificó como "pocos serios" los argumentos presentados por el Gobierno.  

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumpliento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

Javier Milei buscará dilatar una vez más la discusión.
Te puede interesar:

Financiamiento universitario: el Gobierno afirma que acatará el fallo, pero apelará ante la Corte Suprema

El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada "a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795".

El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.

Diputados UxP Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y luego ratificada tras el veto de Javier Milei.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y luego ratificada tras el veto de Javier Milei.

Entre los principales argumentos dictados, la Cámara Federal entiende que dado que el Congreso confirmó el proyecto con dos tercios de los votos tras el veto presidencial, el proceso legislativo concluyó con una "insistencia de ambas cámaras" que "no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley".

Se consideró que la postura del Gobierno de dilatar la implementación basándose en normas de jerarquía inferior a la Constitución Nacional afectaba el "principio de división de poderes" y "el sistema republicano".

La medida cautelar avalada por la Justicia este martes, había sido presentada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades del sistema universitario.

El fallo completo

doc1717322881

La reacción de la UBA: "La justicia una vez más le dio la razón a las universidades"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, destacó en X el fallo de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y afirmó que "con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las universidades el PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado"

"Aún si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas", agrega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yaco_Emiliano/status/2038990437793370486&partner=&hide_thread=false

En el mismo, Yacobitti le recuerda al Ejecutivo que "no cumplir la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

Noticias relacionadas

Manuel Adorni, cada vez más complicado.

Afirman que Adorni compró el departamento de Caballito en u$s230 mil con un préstamo de dos jubiladas

Martín Lousteau anunció un nuevo proyecto en redes sociales para intercambiar reflexiones con sus seguidores.

Insólito: el diputado que se votó un importante aumento de sueldo y dice combatir la "casta"

play

Axel Kicillof: "Milei apoyó a los buitres, quiere que YPF sea privada y extranjera"

Javier Milei y Sergio Massa durante uno de los debates de 2023.

La vez que Sergio Massa cruzó a Javier Milei por defender la libre portación de armas

El Gobierno anunció la medida.

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que frenó artículos de la reforma laboral

play

Revés para el Gobierno: la Justicia frenó la reforma laboral

Rating Cero

La cinta animada, producida por Illumination y Nintendo, narra la aventura de Mario y Luigi en el Reino Champiñón. Su disponibilidad en la plataforma varió según la fecha y el país. 
play

Super Mario Bros: La película, ya está en Netflix y es el plan ideal para ver en familia: cuál es la trama

Las nuevas Películas que se suman a Netflix para entretener tu fin de semana
play

Esta hilarante comedia romántica volvió a las tendencias en Netflix y es perfecta para el fin de semana: cómo se llama

Se separó Chechu Bonelli.

Chechu Bonelli se separó de Facundo Pieres tras un supuesto mensaje de Zaira Nara

¿Bizarrap con Colapinto?

Viene Colapinto, ¿toca Bizarrap? La coincidencia que alimenta el rumor sobre la exhibición con el Fórmula 1 de Alpine

Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen.

La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.
play

Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

últimas noticias

Javier Milei buscará dilatar una vez más la discusión.

Financiamiento universitario: el Gobierno afirma que acatará el fallo, pero apelará ante la Corte Suprema

Hace 19 minutos
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Gianni Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Hace 34 minutos
play

Cayó "La banda de los gitanos", acusada de estafas, secuestros virtuales y extosiones

Hace 43 minutos
play

Trabajadores de CNEA realizaron una caravana en contra del ajuste en el sector nuclear

Hace 44 minutos
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA que tendrán que pagar más de $100.000 en abril 2026

Hace 46 minutos