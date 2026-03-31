La Justicia confirmó que el Gobierno deberá cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada y ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación de la legislación aprobada en el Congreso.

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación presentada por el Gobierno y le ordenó el cumpliento de manera inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, y ratificada en octubre del mismo año tras el veto presidencial.

Financiamiento universitario: el Gobierno afirma que acatará el fallo, pero apelará ante la Corte Suprema

El voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán ratificó la cautelar que ordenaba al Ejecutivo la aplicación en la legislación de los artículos 5º y 6º referidos a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

"El señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23", detalla la resolución, donde también ordenó a la demandada " a cumplir, de forma inmediata, con lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 27.795 ".

El primero de ellos establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes considerando un porcentaje que "no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" informado por el INDEC para el periodo entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley. Asimismo, el artículo 6 ordena la recomposición de los programas de becas estudiantiles basándose también en la variación acumulada del IPC.

Entre los principales argumentos dictados, la Cámara Federal entiende que dado que el Congreso confirmó el proyecto con dos tercios de los votos tras el veto presidencial, el proceso legislativo concluyó con una "insistencia de ambas cámaras" que "no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley" .

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y luego ratificada tras el veto de Javier Milei.

Se consideró que la postura del Gobierno de dilatar la implementación basándose en normas de jerarquía inferior a la Constitución Nacional afectaba el "principio de división de poderes" y "el sistema republicano".

La medida cautelar avalada por la Justicia este martes, había sido presentada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, luego de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades del sistema universitario.

El fallo completo

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La reacción de la UBA: "La justicia una vez más le dio la razón a las universidades"

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, destacó en X el fallo de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y afirmó que "con dos sentencias de medidas cautelares dándole la razón a las universidades el PEN debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado"

"Aún si pretenden plantear un recurso ante la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento, la Corte tiene dicho que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia por no ser sentencias definitivas", agrega.

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En el día de hoy la Sala III CAF confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional debe dar inmediato cumplimiento con los artículos 5 y 6, primer párrafo,… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) March 31, 2026

En el mismo, Yacobitti le recuerda al Ejecutivo que "no cumplir la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".