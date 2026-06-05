Kicillof lamentó la muerte del Indio Solari: "Nos dejó la bandera de la verdadera libertad, la alegría y el futuro"

El gobernador bonaerense recordó al ídólo de la música popular y se confesó como uno de los millones de fanáticos del artista.

Axel Kicillof se sumó a los homenajes por la muerte del Indio Solari , en la madrugada de este viernes, en su casa de Parque Leloir, el lugar que eligió el músico como refugio privado, y donde atravesó sus últimos años enferme de Parkinson. "Despedimos a un artista, pero despedimos sobre todo a un héroe argentino".

El gobernador bonaerense se emocionó al hablar del fallecimiento del músico popular en un acto en la Facultad de Psicología de la UNLP: "Es alguien que le dio lenguaje, poética y voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas".

Notablemente conmovido destacó que es un fanático más del artista: "Es un día tristísimo para miles de ricoteros, entre los que me considero uno”.

Axel Kicillof despidió al Indio Solari durante un acto en la Facultad de Psicología de la UNLP "Despedimos a un artista, pero despedimos sobre todo a un héroe argentino. Es alguien que le dio lenguaje, poética y voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y… pic.twitter.com/XphOnV5wMG

Las palabras del dirigente fueron en un acto en la Facultad de Psicología de la UNLP, donde subrayó el legado del intérprete de Un ángel para tu soledad: “Nos deja las banderas de la verdadera libertad, de la liberación, la alegría y el futuro”.

Muete del Indio Solari: comunicado oficial

Después de las primeras noticias sobre la muerte del Indio Solari, esta mañana, en la cuenta del cantante en Instagram se publicó un texto para confirmar el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Anunciaron que habrá una despedida pública. "Lloremos como corresponde".

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", agregaron.

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"Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su fami-lia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida públi-ca, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", subrayaron. Mientras tanto, lloremos como corresponde, escu-chemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. GRACIOSOS Y VALIENTES", cerró el texto oficial.