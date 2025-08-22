22 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán frente al Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

Morán es bioquímico egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral y ejercía como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT.

Por
Gastón Morán. 
Gastón Morán. 

El bioquímico Gastón Morán asumirá el cargo como director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) que depende de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT), tras apartar de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado en medio del escándalo por el Fentanilo contaminado.

Se habría hallado microstomum sp en ciertos lotes del producto.
Morán esbioquímico egresado de la Universidad de Morón, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, y cuenta con un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud.

Realizó su residencia en el ANMAT con título de Especialista en control de calidad de medicamentos. Entre 2011 y 2016, se desempeñó en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica como analista en el departamento de microbiología, jefe de comercio exterior de INAME, jefe del departamento de estudios y proyecto y como coordinador técnico de los institutos nacionales.

También, fue presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y se desempeñó como subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica, y Subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud.

Desde septiembre 2022, se desempeñaba como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT.

Morán es un funcionario de carrera, con un perfil técnico, y su llegada tiene como objetivo reconvertir el INAME, un área en la que en los últimos años no cumplió con su principal función: fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y advertir ante potenciales riesgos.

Cómo es el proceso de producción de ampollas estériles de fentanilo: todos los detalles

En medio de la preocupación nacional por las casi 100 muertes a causa de fentanilo contaminado, C5N visitó el laboratorio y planta de producción de Denver Farma, en Garín, para conocer todos los detalles y el paso a paso del proceso de producción de ampollas estériles del fármaco opiáceo sintético.

El cronista Diego Lewen y doctor Guillermo Capuya fueron recibidos por José Luis Tombazzi, director de la empresa desde abril de 1992. Allí realizaron todo un recorrido por las instalaciones del lugar y explicar las buenas prácticas de manufactura que se deben llevar a cabo para la elaboración del fármaco opiáceo sintético.

"En la fabricación de líquido estéril empieza el proceso por dos puntos. Por un lado el lavado y la esterilización del envase primario, que es la ampolla. Se utiliza un material diseñado para tal efecto como el vidrio de borosilicato, que es absolutamente inerte y está acondicionado", explicó Tombazzi en un primer momento.

En este proceso, las ampollas son sometidas a un baño ultrasónico con un sistema de lavado que le van pasando distintas calidades de agua y aire para luego continuar su proceso.

