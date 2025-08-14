14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fentanilo contaminado: el juez Ernesto Kreplak le reclamó a Milei que no obstruya la investigación

El magistrado que tiene a su cargo la causa que investiga las muertes de al menos 96 personas pidió "respeto por las víctimas y las instituciones". Esta noche, durante un acto en La Plata, el Presidente lo atacó por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Por

Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo la investigación por los casos de fentanilo que le costaron la vida a al menos 96 personas, le reclamó este jueves al presidente Javier Milei que no obstruya la investigación, luego de que el mandatario lo atacara durante el discurso que brindó en el club Atenas de La Plata y de que el Gobierno pidiera la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, en un mensaje en redes sociales publicado por la cuenta de Vocería Presidencial.

Javier Milei atacó a Axel Kicillof.
Te puede interesar:

Milei volvió a atacar a Kicillof en La Plata: "Tirano de aldea y comunista enano"

"Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso", expresó el juez a C5N.

"Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", añadió el magistrado.

El Presidente, además, atacó al juez durante el discurso que brindó en el acto de La Libertad Avanza que se realizó en el club Atenas de La Plata por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

"¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?", preguntó Milei, de manera sugestiva.

El Gobierno se metió en la causa y pidió la detención del dueño del laboratorio HLB Pharma

A través de un mensaje publicado en la cuenta de Vocería Presidencial en la red social X, el Gobierno advirtió que "el señor del fentanilo debe ir preso".

"Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder", indicó el mensaje publicado en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1956144176820580556&partner=&hide_thread=false

El Gobierno no dudó en calificar a Furfaro como un "empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas". Y advirtió que "si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención" del dueño del laboratorio, el Gobierno "lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cooperativa de trabajo Recuperadores del Sur es presidida por Héctor Eduardo Morillo.

El Gobierno suspendió e inició un sumario a una cooperativa de la UTEP

La preocupación del mercado por el apretón monetario afectó a los activos argentinos.

Día rojo para los activos argentinos: los ADRs cayeron hasta 9,6% y el Merval bajó 4%

Indec: en junio el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en

En junio, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,8

Javier Milei junto a Volodimir Zelenski.

Milei dialogó con Zelenski y ratificó el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

Milei es la figura central del poster, ubicado en el lugar de Stallone.

Con un póster del estilo de Hollywood, La Libertad Avanza convocó al acto en La Plata

Javier Milei en La Plata.

Milei llamó a "ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo" en la provincia de Buenos Aires

Rating Cero

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

La película propone mostrar al personaje desde una perspectiva más humana, más íntima.

¿Más romántico y menos terrorífico? Así es Drácula: una historia de amor, lo nuevo de Luc Besson

Tota Santillán apareció muerto en medio de un incendio en su casa de Ituzaingó.
play

Muerte de la Tota Santillán: reabrieron la investigación por el fallecimiento del famoso

últimas noticias

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

Hace 12 minutos
Milei esgrime una motosierra durante el acto en el club Atenas de La Plata.

Una exvedette que fue famosa en los '90 será candidata de Milei en octubre

Hace 13 minutos
Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.

Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia

Hace 14 minutos
play

Fentanilo contaminado: el juez Ernesto Kreplak le reclamó a Milei que no obstruya la investigación

Hace 1 hora
River visita a Libertad en Asunción, Paraguay.

River y Libertad empatan en Paraguay, por la ida de los octavos de final

Hace 1 hora