Fentanilo contaminado: el juez Ernesto Kreplak le reclamó a Milei que no obstruya la investigación

El magistrado que tiene a su cargo la causa que investiga las muertes de al menos 96 personas pidió "respeto por las víctimas y las instituciones". Esta noche, durante un acto en La Plata, el Presidente lo atacó por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak , quien tiene a su cargo la investigación por los casos de fentanilo que le costaron la vida a al menos 96 personas, le reclamó este jueves al presidente Javier Milei que no obstruya la investigación , luego de que el mandatario lo atacara durante el discurso que brindó en el club Atenas de La Plata y de que el Gobierno pidiera la detención de Ariel García Furfaro , dueño del laboratorio HLB Pharma , en un mensaje en redes sociales publicado por la cuenta de Vocería Presidencial.

"Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso" , expresó el juez a C5N .

"Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones ", añadió el magistrado.

El Presidente, además, atacó al juez durante el discurso que brindó en el acto de La Libertad Avanza que se realizó en el club Atenas de La Plata por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak .

"¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?", preguntó Milei, de manera sugestiva.

El Gobierno se metió en la causa y pidió la detención del dueño del laboratorio HLB Pharma

A través de un mensaje publicado en la cuenta de Vocería Presidencial en la red social X, el Gobierno advirtió que "el señor del fentanilo debe ir preso".

"Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder", indicó el mensaje publicado en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1956144176820580556&partner=&hide_thread=false EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO



Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 15, 2025

El Gobierno no dudó en calificar a Furfaro como un "empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas". Y advirtió que "si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención" del dueño del laboratorio, el Gobierno "lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak".