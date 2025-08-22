22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 trabajadores del INTA, INASE y el INV

A través de una resolución del Ministerio de Economía, se estableció esta situación para el personal de planta permanente de los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria, de Semillas y Vitivinicultura.

Por
El INTA
El INTA, uno de los organismos afectados por la medida.

Apenas unas horas después de que el Senado rechazara el DNU 462/2025 que decretaba una reforma y disoluciones de organismos, el Gobierno de Javier Milei pasó a disponibilidad a un grupo de trabajadores de la planta permanente del INTA, INASE y el INV.

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad
Te puede interesar:

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, emitió la resolución 1240/2025 que establece "que el personal de planta permanente con estabilidad adquirida queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica".

En tal sentido, la normativa expuso que la determinación se tomó "como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de este ministerio".

En el Boletín Oficial de la República Argentina, el Gobierno brindó más precisiones: "Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desde el dictado de la presente medida".

La reacción de la oposición tras la medida del Gobierno

La diputada nacional por Unión por la Patria Julia Strada manifestó que la determinación del Gobierno "es ilegal" debido a que anunció el pase a disponibilidad horas después de que el Senado rechazara la eliminación de los organismos.

"Lo que hizo recien Luis Caputo es ILEGAL. Después de que en Senado se RECHAZARON las disoluciones de los organismos públicos PASARON A DISPONIBILIDAD A SUS TRABAJADORES. Caputo acaba de firmar un decreto que se publicó en Boletín Oficial y pasa a disponibilidad a más de 300 trabajadores de INTA, Instituto Vitivinícola e Instituto Nacional de la Semilla", cuestionó la legisladora en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juli_Strada/status/1958745635668025710&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: Lo están llevando al abismo.

El duro mensaje de Marcela Pagano a Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo"

maria eugenia vidal y el reflejo del malestar de una parte del pro

María Eugenia Vidal y el reflejo del malestar de una parte del PRO

Se conoció el destino del ex Instituto Perón.

El Gobierno anunció qué hará con el edificio donde funcionaba el ex Instituto Perón

play

Bullrich responsabilizó al Gobierno bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Axel Kiciloff y Javier Milei: ambos afrontan elecciones claves. 

Elecciones en la Provincia: Fuerza Patria aventaja a LLA por dos puntos y mantiene una amplia ventaja en la Tercera

Caputo aseguró que el Gobierno lidera un cambio revolucionario.

En la previa de las elecciones, Caputo apuntó contra la oposición y aseguró: "La gente quiere que aceleremos"

Rating Cero

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

últimas noticias

El dolar cotiza cercano a los $1.300. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.300

Hace 26 minutos
El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

Hace 34 minutos
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Hace 42 minutos
La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Hace 45 minutos
Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Hace 46 minutos