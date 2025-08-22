22 de agosto de 2025 Inicio
Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes frente a Independiente

La UFIJ N°4 de Avellaneda emitió la orden antes de la medianoche, luego de que el grupo sea aprehendido después del partido por Copa Sudamericana. El presidente chileno Gabriel Boric indicó que seguirán trabajando “para erradicar la violencia en los estadios” y “defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Liberaron a los hinchas chilenos tras el desmadre contra Independiente.

Luego de los incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, la UFIJ N°4 ordenó la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile que estaban demorados, a pesar de que una primera información indicaba que iban a ser sometidos a una audiencia el viernes por la mañana.

El Gobierno bonaerense anunció que Independiente no podrá jugar en su estadio contra Platense

El jueves por la noche la decisión estaba tomada y, pasada la medianoche, la Comisaría 4ª de Avellaneda – Sarandí comenzó a liberarlos. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes del club chileno y el resto habían sido trasladados.

Independiente Universidad de Chile incidentes

Hay dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron liberados. El número de excarcelados incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años. La causa estaba enmarcada como “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño” y se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A, actual concesionaria del club chileno.

El abogado y director de la concesionaria del club chileno, José Ramón Correa, indicó en La Magia Azul: “Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”.

Gabriel Boric reaccionó a la liberación de los hinchas chilenos tras los incidentes vs. Independiente

El presidente chileno Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para expresarse por lo sucedido: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1958751743195468058&partner=&hide_thread=false

Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y, a la vez, defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, indicó a la 1:43 de la madrugada del viernes 22 de agosto.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente.

Batalla campal en Avellaneda: denuncian que hinchas de U. de Chile abusaron a una empleada de Independiente

El capitán de los Azules tomó la palabra en el aeropuerto de Santiago.

Marcelo Díaz apuntó contra Grindetti, presidente de Independiente: "Sus declaraciones fueron repudiables"

Independiente vs. U. de Chile: revelan el documento que advertía por fallas en seguridad en Avellaneda

Independiente vs. U. de Chile: revelan el documento que advertía por fallas en seguridad en Avellaneda

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

Los hinchas de la U de Chile antes del escándalo.

La barra de U de Chile convoca a una protesta en la embajada de Argentina en Chile: "Repudio a la pésima organización"

Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.
play

Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

El dolar cotiza cercano a los $1.300. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.300

Hace 26 minutos
El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Escándalo de las coimas: allanaron ANDIS, una droguería y buscan el celular de Spagnuolo

Hace 34 minutos
Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Hace 42 minutos
La Asignación de Pago Único por Matrimonio llegará a $100.421,34 en septiembre 2025.

Atención, parejas: por qué ANSES puede pagarles $100.000 en septiembre 2025

Hace 44 minutos
Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Hace 46 minutos