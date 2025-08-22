Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes frente a Independiente La UFIJ N°4 de Avellaneda emitió la orden antes de la medianoche, luego de que el grupo sea aprehendido después del partido por Copa Sudamericana. El presidente chileno Gabriel Boric indicó que seguirán trabajando “para erradicar la violencia en los estadios” y “defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”. Por







Liberaron a los hinchas chilenos tras el desmadre contra Independiente. Redes sociales

Luego de los incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, la UFIJ N°4 ordenó la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile que estaban demorados, a pesar de que una primera información indicaba que iban a ser sometidos a una audiencia el viernes por la mañana.

El jueves por la noche la decisión estaba tomada y, pasada la medianoche, la Comisaría 4ª de Avellaneda – Sarandí comenzó a liberarlos. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes del club chileno y el resto habían sido trasladados.

Independiente Universidad de Chile incidentes Agencia EFE Hay dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida. Ellos también fueron liberados. El número de excarcelados incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años. La causa estaba enmarcada como “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño” y se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul S.A, actual concesionaria del club chileno.

El abogado y director de la concesionaria del club chileno, José Ramón Correa, indicó en La Magia Azul: “Acá no hay finales felices, acá hay finales menos tristes y el compromiso como dirigencia de Azul Azul es que cuidar el club, es cuidar a sus hinchas, y por eso mañana nos vamos a quedar y esperamos que el sábado ya poder volver a Chile junto con todos”.

Gabriel Boric reaccionó a la liberación de los hinchas chilenos tras los incidentes vs. Independiente El presidente chileno Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para expresarse por lo sucedido: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.