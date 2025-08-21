22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus dichos sobre el Garrahan: "Reconozco que la frase fue desafortunada"

La legisladora del PRO había dicho que no reconocía "el derecho de los niños argentinos a ser curados" en el hospital pediátrico.

Por
Carmen Álvarez Rivero.

Carmen Álvarez Rivero.

maria eugenia vidal y el reflejo del malestar de una parte del pro
Te puede interesar:

María Eugenia Vidal y el reflejo del malestar de una parte del PRO

En la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda realizada este miércoles en el Senado, Álvarez Rivero había dicho: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan. Ese derecho yo no lo conozco".

Tras el aluvión de críticas, la senadora ensayó un tibio pedido de disculpas. "No fue mi intención y estoy dispuesta a reunirme con todas esas familias y explicarles el porqué de lo que dije, aunque reconozco que la frase fue desafortunada", admitió.

"Coincidimos todos en que el Garrahan es un centro de avanzada en pediatría y es importante que mantenga esos estándares pero no debe usarse como excusa para evitar el debate en profundidad que merece el tema de la salud", sostuvo durante su discurso.

Embed - SENADORA CARMEN ÁLVAREZ RIVERO - SESIÓN 21-08-25

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Fundación Pensar, del PRO, criticó el uso de los vetos de Javier Milei: Representan el fracaso del diálogo

El PRO cruzó a Milei por el uso de los vetos: "Representan el fracaso del diálogo"

La senadora Álvarez Rivero pertenece al PRO cordobés.

Polémico mensaje de una senadora: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan"

Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.

La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Bullrich y Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

Esteban Bullrich, en desacuerdo con la alianza.

Esteban Bullrich criticó el acuerdo entre el PRO y LLA: "El partido que fundamos tenía infinitas diferencias con ellos"

Avanzan los proyectos que impulsan los gobernadores. 

Diputados dictaminó los proyectos de los gobernadores y LLA irrumpió con propuestas propias sobre la marcha

Rating Cero

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

últimas noticias

play
Carmen Álvarez Rivero.

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus dichos sobre el Garrahan: "Reconozco que la frase fue desafortunada"

Hace 58 minutos
La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Hace 1 hora
Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

Hace 2 horas
Caputo, Bausili y Daza en el streaming de Carajo.

Luis Caputo, en modo campaña: "En las próximas elecciones lo que juega a nuestro favor son los resultados económicos"

Hace 2 horas
play

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

Hace 2 horas