La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus dichos sobre el Garrahan: "Reconozco que la frase fue desafortunada" La legisladora del PRO había dicho que no reconocía "el derecho de los niños argentinos a ser curados" en el hospital pediátrico.







Carmen Álvarez Rivero.

La senadora del PRO por la provincia de Córdoba Carmen Álvarez Rivero pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el hospital Garrahan durante la sesión en la que se debatió el proyecto de ley que declara emergencia sanitaria pediátrica y de residencias nacionales en salud.

En la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda realizada este miércoles en el Senado, Álvarez Rivero había dicho: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan. Ese derecho yo no lo conozco".

Tras el aluvión de críticas, la senadora ensayó un tibio pedido de disculpas. "No fue mi intención y estoy dispuesta a reunirme con todas esas familias y explicarles el porqué de lo que dije, aunque reconozco que la frase fue desafortunada", admitió.

"Coincidimos todos en que el Garrahan es un centro de avanzada en pediatría y es importante que mantenga esos estándares pero no debe usarse como excusa para evitar el debate en profundidad que merece el tema de la salud", sostuvo durante su discurso.

