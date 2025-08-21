La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina se va acercando a su final pero, antes de que lleguen las instancias decisivas, Telefe decidió modificar sustancialmente su reglamento, algo que afectará directamente en los participantes que aún siguen en competencia.
Es que, pese a los buenos números de rating, el reality de canto que conduce Nico Occhiato y cuenta con Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coachs, entrará en una etapa de cambios.
Terminados los Knockouts el formato ingresará en los Playoffs, una instancia en que el público podrá empezar a decidir sobre el futuro de los concursantes.
Los Playoffs consisten en la presentación de todos los integrantes de cada team, que a esta altura son 11 respectivamente, de manera individual. Cada coach salvará a cinco de ellos y los televidentes votarán por sus favoritos.
Solo tres de cada equipo podrán ser rescatados en esta instancia y seguirán en competencia, mientras que los otros tres se despedirán del certamen.
Tal como ocurrió en las etapas anteriores, cada coach tendrá un co-coach y en las últimas horas se revelaron los nombres de los artistas que se sumarán: Lali contará con la ayuda de Joaquín Levinton, líder de Turf; Miranda! hará lo propio con Tiago PZK; La Sole tendrá a Juanes y Luck Ra recibirá la colaboración de La K'onga. Así, este viernes se cerrará la instancia de Knockouts y desde el domingo se vivirán a pleno los Playoffs.