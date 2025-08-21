La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe Pese a los buenos números de audiencia, el reality de canto conducido por Nico Occhiato tendrá modificaciones en su reglamento.







La Voz Argentina se va acercando a su final pero, antes de que lleguen las instancias decisivas, Telefe decidió modificar sustancialmente su reglamento, algo que afectará directamente en los participantes que aún siguen en competencia.

Es que, pese a los buenos números de rating, el reality de canto que conduce Nico Occhiato y cuenta con Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! como coachs, entrará en una etapa de cambios.

Terminados los Knockouts el formato ingresará en los Playoffs, una instancia en que el público podrá empezar a decidir sobre el futuro de los concursantes.

Playoffs en La Voz Argentina Los Playoffs consisten en la presentación de todos los integrantes de cada team, que a esta altura son 11 respectivamente, de manera individual. Cada coach salvará a cinco de ellos y los televidentes votarán por sus favoritos.

Solo tres de cada equipo podrán ser rescatados en esta instancia y seguirán en competencia, mientras que los otros tres se despedirán del certamen.