ANMAT recomendó no consumir tomate triturado marca Marolio

Se trata de una advertencia preventiva ante la presencia de lo que sería microstomum sp en lotes de ese producto.

Se habría hallado microstomum sp en ciertos lotes del producto.

La ANMAT advirtió de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población de la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos en lotes de tomate triturado marca Marolio, pero al microscopio se trataría de microstomum sp presente en el producto.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó a la población que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas:

  • Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.

El Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las autoridades sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes.

Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda:

  • A la población que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.
  • A quienes los expendan que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor.
