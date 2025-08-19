La ANMAT advirtió de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población de la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos en lotes de tomate triturado marca Marolio, pero al microscopio se trataría de microstomum sp presente en el producto.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó a la población que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas:
El Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las autoridades sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes.
Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda: