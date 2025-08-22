22 de agosto de 2025 Inicio
Cambió el pronóstico y vuelve el mal tiempo: a qué hora empieza la lluvia en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que regresa la inestabilidad para este viernes, de cara al fin de semana. Además, se espera un drástico descenso de las temperaturas.

Después de la ciclogénesis vuelven el mal tiempo y las lluvias. 

Después de la ciclogénesis vuelven el mal tiempo y las lluvias. 


Mario Quinteros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se espera el regreso de las lluvias para la jornada del viernes 22 de agosto. Según el pronóstico extendido del organismo, el agua volverá a ser protagonista en forma de chaparrones que podrán presentarse durante la media mañana hasta la tarde noche.

Nueve provincias se encuentran bajo alerta amarilla. 
Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo

Tras el paso de la ciclogénesis por gran parte de centro y norte de la Argentina, que generó intensas lluvias y tormentas durante el martes y miércoles pasado, se espera que la inestabilidad retorne de cara al fin de semana.

"Va a entrar aire frío, se va a intensificar el viento y eso podría promover algunas lluvias, débiles, aislada, chaparrones cortos", adelantó Diego "Jopo" Angeli para la pantalla de C5N. Para la noche se espera un descenso brusco de la temperatura, la mínima será de 13°.

CABA pronóstico 22-8-25
Captura del SMN para la jornada del viernes 22.

Sin embargo, para el sábado 23 de agosto se espera que el tiempo mejore y salga el sol, aunque será una jornada marcada por la baja temperatura, una mínima de 8° y máxima de 15°. Para el domingo, el termómetro descenderá aún más, alcanzando los 5° de mínima y máxima de 18°.

La última semana de agosto estará marcada por las bajas temperaturas, aunque el pronóstico extendido del SMN estima que serán días soleados, con máximas entre 20° y 21°.

Alerta meteorológica amarilla por viento y tormenta: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia
  • Córdoba: Toda la provincia.
  • Entre Ríos: Gualeguay - Victoria - Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.
  • Corrientes: Toda la provincia.
  • Misiones: Candelaria - Capital - Libertador General San Martín - San Ignacio - 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní
  • Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Bermejo - Matacos - Ramón Lista
  • San Luis: toda la provincia.
  • Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael - Zona baja de Malargüe - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato.
  • Santiago del Estero: Toda la provincia.
  • Tucumán: Toda la provincia.
  • San Juan: Toda la provincia.
  • La Rioja: Toda la provincia.
  • Catamarca: Toda la provincia.
  • Salta: Toda la provincia.
  • Jujuy: Toda la provincia.
  • La Pampa: Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán.
