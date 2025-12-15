El 48,3% de la gente rechaza la gestión de Javier Milei, pero el 44,6% culpa al gobierno anterior de "la situación económica"

En el último informe de Pulso Research, casi la mitad de los encuestados evaluó como "mal" y "muy mal" al Gobierno y 6 de cada 10 reconoció que no llega a fin de mes y que resignó "algunos consumos".

El último informe de Pulso Research reveló que casi la mitad de las personas encuestadas evaluó con "mal" y "muy mal" a la gestión de Javier Milei , pero no lo responsabilizó por la "situación económica negativa". El 44,6% consideró que "el principal responsable" es el gobierno de Alberto Fernández .

El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo"

6 de cada 10 personas encuestadas afirmó que el ingreso familiar total "no alcanza" , tiene "dificultades" o "grandes dificultades" económicas y resignó "algún consumo". El 44,1% sostuvo que "el cambio va por el camino incorrecto", contra un 38% que contestó que "el cambio va por el camino correcto".

Aún así, el sentimiento que predomina entre las personas que contestaron la encuesta es "esperanza" (35,7%) , seguida por "incertidumbre" (21,3%), "tristeza/angustia" (15,7%) y "bronca/enojo" (11,5%).

De esta manera, la mayoría de las familias no llega a fin de mes, pero no responsabiliza directamente al Gobierno y más de un tercio todavía confía en la gestión de Milei a futuro. Una gran parte no asocia su realidad material actual con las políticas económicas libertarias, aunque un 40,5% sí establece esa relación y un 14,9% "no sabe/no contesta".

Pulso Research encuestó a 2000 personas mayores de 16 años de forma online en todo el país entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. La encuestadora remarcó que desde la elección legislativa nacional se observa "una tendencia a la baja de las percepciones negativas sobre la gestión oficialista".

La "situación económica negativa" en datos

Un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires reveló que siete de cada diez trabajadores perciben un ingreso que no cubre la Canasta Básica Total, que en noviembre de 2025 se ubicó en $1.257.329 para un grupo familiar de cuatro personas.

De acuerdo con los datos relevados, el 72% de los trabajadores, formales e informales, gana menos de $1 millón mensual.

Aún así, según el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA), casi 4 de cada 10 argentinos eran pobres al cierre del tercer trimestre (había sido 45,6% en el mismo período de 2024), el nivel más bajo de la tasa de pobreza desde 2018. La indigencia alcanzó al 6,8%.

¿Quién lidera la oposición a Javier Milei?

Para más de la mitad de las personas encuestadas (52,5%) "nadie" es el "principal líder de la oposición" (20,20%) o "no sabe" (32,30%) quién ocupa ese rol. Para el 17,30% quien conduce a la oposición es la expresidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, y para el 12,60% es el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Llamativamente, para un 5,60% es el mismo Presidente quien lidera la oposición a su gobierno. Al tratarse de una pregunta a contestar de forma abierta, cada persona encuestada podía responder lo que quisiera. Un 4,80% respondió "El kirchnerismo" sin especificar un nombre.

El informe completo de Pulso Research