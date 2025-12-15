Crisis económica: 1 de cada 3 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas

15 de diciembre de 2025 Inicio
Un relevamiento de Focus Market muestra que casi tres de cada diez trabajadores destinarán el medio aguinaldo de diciembre a cancelar compromisos.

Un informe de la consultora Focus Market reveló que 1 de cada 3 argentinos destinará el aguinaldo de diciembre a pagar deuda. El relevamiento, realizado sobre 3.875 casos, arrojó como resultado que el 29% de los consultados destinará pago extraordinario a cancelar compromisos, un incremento de 16 puntos porcentuales en comparación con el 2024.

El aumento del pago de deuda está directamente asociado al deterioro del poder adquisitivo y al uso extendido de la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios. Ese endeudamiento condiciona hoy el presupuesto de los hogares.

Desde la consultora señalaron que el comportamiento responde a una lógica defensiva: reducir pasivos antes que asumir nuevos compromisos o destinar recursos al consumo discrecional. En ese marco, el aguinaldo dejó de funcionar como un ingreso extraordinario y pasó a cumplir un rol de contención financiera.

La tendencia no es nueva. A mediados de 2025, más del 30% de los trabajadores ya había utilizado el aguinaldo de junio para cubrir gastos esenciales, lo que confirma la persistencia de la presión sobre los ingresos.

En paralelo, se registra una caída en el uso del aguinaldo para vacaciones e inversiones. El turismo retrocedió del 26% al 19%, mientras que la compra de acciones bajó del 23% al 19%. La menor predisposición al ocio se explica tanto por la incertidumbre económica como por un diciembre con recesos laborales más acotados.

También se redujo la compra de dólares, que pasó del 16% al 12%. El dato sugiere que los salarios no alcanzan para dolarizar excedentes y que la flexibilización del cepo no se traduce en una mayor demanda de divisas por parte de los trabajadores.

Las opciones tradicionales de ahorro siguen perdiendo peso: el plazo fijo concentra apenas el 2% de las preferencias y el stockeo en supermercados cae al 1%. Las billeteras digitales, en cambio, se mantienen estables como herramientas de administración diaria.

