La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral







A días de la movilización a Plaza de Mayo, integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunieron este lunes con diputados peronistas para definir la estrategia contra la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso el jueves pasado.

El encuentro fue encabezado por el triunvirato integrado por Jorge Sola, del sindicato de Seguros; Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleado del Vidrio; y Octavio Argüello, de Camioneros. También participaron integrantes del Consejo Directivo de la CGT y los diputados peronistas Nicolás Trotta, José Glinski, Santiago Roberto, Raúl Hadad, Cristian Andino, Guillermo Snopek, Pablo Todero y Jorge Chica.

Según informó la central sindical, durante la reunión se coincidió en la necesidad de “dar el debate tanto en las calles como en el Congreso”, en rechazo a la iniciativa del oficialismo. Denuncian que el proyecto atenta contra los derechos de los trabajadores.

La CGT ratificó la convocatoria a la movilización del 18 de diciembre, que tendrá como punto central la Plaza de Mayo a partir de las 15. Sola reiteró que la central obrera se opone “de manera terminante” al contenido del proyecto, al advertir que promueve la precarización laboral y profundiza la informalidad.

En la misma línea, Jerónimo calificó la reforma como “regresiva” y cuestionó la falta de instancias reales de negociación. El dirigente del Sindicato del Vidrio sostuvo que, sin una mesa formal que incluya a representantes del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ninguna modificación que implique un retroceso en derechos adquiridos.